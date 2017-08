Zittau glüht

Zittau war am Dienstagnachmittag der Hitzepol des Freistaates. © dpa

Zittau. Die Oberlausitz schwitzt am Dienstagnachmittag des ersten Augusttages. Allen voran die Stadt Zittau, die, nimmt man die Messwerte der Meteomedia Group von 15 Uhr, den heißesten Ort Sachsens bildete. 34,1 Grad wurden dort offiziell abgelesen.

Über ganz Sachsen wehte am Dienstag ein schwacher bis mäßiger Südwind. Im Tagesverlauf war zunächst die Landeshauptstadt Dresden am wärmsten, begünstigt durch die Talkessellage und dichte Bebauung. Am Nachmittag zog Zittau dann vorbei.

Für den Abend sind Gewitter angekündigt, am Mittwoch mildere Temperaturen von maximal 25 Grad. (szo)

zur Startseite