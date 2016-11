Zittau forscht im neuen Fraunhofer-Kunststoffzentrum an Werkstoffen der Zukunft

Das neue Kunststoffzentrum des Fraunhofer Instituts © SZ Thomas Eichler

Zittau. In der Hochschulstadt wurde am Mittwoch ein neues Kunststoffzentrum eingeweiht. In der wissenschaftlichen Einrichtung auf dem Campus der Hochschule Zittau/Görlitz forschen 15 Mitarbeiter des renommierten Fraunhofer-Instituts an Leichtbau-Werkstoffen der Zukunft. Auf die Ergebnisse wartet beispielsweise die Fahrzeugindustrie. So errechnete das Fraunhofer-Institut, dass weltweit jährlich drei Milliarden Tonnen Kohlendioxid weniger ausgestoßen würden, wenn alle Fahrzeuge nur zehn Prozent leichter wären als jetzt.

Das neue Technikum bietet Platz für Fertigungsanlagen, Versuchsstände, Prüf- und Analysetechnik und Büroflächen. Die Gesamtkosten für Gebäude und Anlagen des Technikums von 2,6 Millionen Euro wurden durch Bund und Freistaat Sachsen je zur Hälfte getragen. Für den Aufbau der Projektgruppe „Technologie-Transfer Produktionstechnik im Dreiländereck - TTP“ und ihren schrittweisen Ausbau zum Kunststoffzentrum Oberlausitz stellte der Freistaat Sachsen ab 2011 eine fünfjährige Anschubfinanzierung von insgesamt fünf Millionen Euro bereit. (SZ/tbe)

