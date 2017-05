Zittau feiert einen Abend lang sein Spectaculum Tausende sind in historischen Gewändern und als Gäste in der Innenstadt unterwegs.

Die Kinder warten auf ihren großen Auftritt. © www.foto-sampedro.de

Zittau. Spectaculum Citaviae XIX. hieß es am Mittwochabend in der Zittauer Innenstadt. Mit gutem Wetter und vielen Gästen feierten die Zittauer von der Dämmerung bis hinein bis in die Schwärze der Nacht. Markante Giebel über alten Gemäuern bilden die Kulisse des altertümlichen Schauspiels in der Innenstadt.

Ab 19 Uhr zogen Marktweiber und Ratsherren durch die Straßen der Stadt. Auf fünf Bühnen präsentierten Ritter und Spielleute, Schmiede und Steinmetze ihr Handwerk. Dazu gab es kulinarische Köstlichkeiten und allerlei Kurzweil. Unser Fotograf war an vielen Ecken des Geschehens dabei. (szo)

zur Startseite