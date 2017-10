Zittau feiert am Sonnabend Kulturnacht Reizvolle Begegnungen, die romantische Atmosphäre der Nacht und die faszinierenden Kulissen historischer Gemäuer laden am Sonnabendabend ein, die kulturellen Angebote Zittaus (neu) kennenzulernen. Natürlich ist in der Oberlausitz noch viel mehr los. Tipps gibt es unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Live Musik mit Postmodern Orchestra gibt es zum Abschluss der Kulturnacht im Theater. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Eine Vielzahl von Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Kirchen der Stadt Zittau begrüßen zur Zittauer Kulturnacht Gäste zu ungewöhnlicher Zeit. Von 18 bis 23 Uhr können Besucher einen Abendbummel durch die verschiedenen Einrichtungen unternehmen und dabei Musikstücken und Lesungen lauschen, in lockerer Atmosphäre gemeinsam Singen, bei Führungen Wissenswertes kennenlernen, Theaterstücke, Filmvorführungen und Ausstellungen ansehen, die Wissenschaft erkunden und vieles andere mehr. Musikalisch umrahmt findet die Kulturnacht im Gerhart-Hauptmann-Theater ihren Ausklang. Mit nur einem Eintritt (5 Euro im Vorverkauf, 6,50 Euro an der Abendkasse, Kinder mit Schülerausweis frei) können Besucher die Vielfalt der Kultur der Stadt Zittau erleben. Insgesamt haben 17 Einrichtungen geöffnet. Hier ein kleiner Ausschnitt. Besonders spannend dürfte die Vorstellung in der Hochschule „Klang. Spannung, Licht“ sein, mit experimenteller Musik und elektrischen Hochspannungsversuchen. Die Christian-Weise-Bibliothek lädt zur „Black-Stories-Night“ ein, das Volkshaus lädt zur Halloween-Party ein, das Kronenkino zeigt Reise-Kurzfilme, das Theater versteigert ab 22 Uhr Requisiten und lässt die Kulturnacht ab 23 Uhr mit der Band Postmodern Orchestra ausklingen. Alle Einrichtungen und Veranstaltungen gibt es auf einem Flyer bei Stadt Zittau.

