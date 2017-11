Zittau erneut von Garagendieben heimgesucht Die Einbruchserie reißt nicht ab. In Olbersdorf konnten aber nicht alle ausgesuchten Garagen aufgebrochen werden.

In Zittau und Olbersdorf setzt sich die Serie der Garageneinbrüche fort. (Symbolbild) © Symbolbild: dpa

Zittau/Olbersdorf. In der Nacht zu Donnerstag haben erneut Garagendiebe ihr Unwesen im Süden des Kreises getrieben. Laut eines Sprechers der Polizeidirektion Görlitz waren diesmal der Zittauer Ortsteil Pethau und Olbersdorf betroffen. In der Blumenstraße in Pethau konnten sich die Täter dabei eine gelbe und eine blaue Schwalbe der Marke Simson sichern. Außerdem wurde Winterbekleidung entwendet. Den Wert des Diebesguts beziffern die Besitzer auf rund 3 600 Euro, zudem entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

In der Rosa-Luxemburg-Straße waren acht Garagen das Ziel, doch nur in zwei konnten die weiterhin unbekannten Täter eindringen. Dort sicherten sie sich unter anderem ein Navigationsgerät aus einem Auto sowie einen Komplettradsatz, der Stehlschaden summiert sich laut Eigentümern auf rund 3 000 Euro. An den Garagen entstand durch die Einbruchsversuche etwa 800 Euro Sachschaden. (szo)

