Zittau bereitet Wiedereinstieg beim Theater vor Der Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss zur Übernahme von Gesellschafteranteilen gefasst. Er weiß, dass er damit viel zusätzliches Geld in den Kulturbetrieb gibt.

Übernimmt Zittau wieder als Gesellschafter Verantwortung für das Gerhart-Hauptmann-Theater? Derzeit sieht es so aus. Der Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss gefasst, Anteile zu übernehmen. © Archivfoto: Thomas Eichler

Zehn Jahre hat Zittau zugucken müssen und bei jeder Wendung gezittert – denn mitentscheiden über die Zukunft des Theaters durfte die Stadt nicht. Dieses Recht haben nur die Gesellschafter der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH, die Stadt und der Landkreis Görlitz. Doch das könnte bald anders werden. Am Donnerstag hat der Zittauer Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefasst, Anteile an der GmbH zu übernehmen. Parallel dazu hat er den Oberbürgermeister beauftragt, die Übernahme vorzubereiten und dem Stadtrat zum endgültigen Beschluss vorzulegen.

Zur Vorbereitung gehören neben den Formalien die Prüfung von Chancen und Risiken sowie die Verhandlung über die Übernahme-Bedingungen und deren Folgen. Derzeit sieht der Rahmen so aus: Zittau würde für einen Euro vom Landkreis Görlitz zehn Prozent der GmbH-Anteile übernehmen. Das entspricht in etwa dem Anteil, den die Stadt vor reichlich zehn Jahren an den Kreis Löbau-Zittau abgab. Damals war die Stadtkasse so leer, dass sich der Stadtrat gezwungen sah, vollständig aus der Gesellschafter-Finanzierung des noch selbstständigen Zittauer Theaters auszusteigen. Im Gegenzug zum Rückkauf der Anteile würde die Stadt einen Sitz im Aufsichtsrat der GmbH bekommen, in der 2011 das Zittauer Schauspiel und das Görlitzer Musiktheater zusammengefasst wurden. Zudem hat die Stadt trotz der geringen Anteile an der GmbH ein volles Mitspracherecht, weil die Gesellschafter-Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen.

Nur für den einen Euro Kaufpreis bekommt Zittau das Mitspracherecht allerdings nicht. Über den Zuschuss in Höhe von 571 690 Euro hinaus, den die Stadt als Heimatgemeinde des Theaters ohnehin zahlt, wird jährlich ein Gesellschafteranteil fällig. Sollte der Vertrag wie geplant zum 1. Juli 2017 zustande kommen, müsste Zittau in diesem Jahr noch 106 900 Euro zahlen, 2018 231 700 Euro. Für die Jahre danach steht der Betrag noch nicht fest. Allerdings soll in dem Vertrag auch festgehalten werden, dass die Gesellschafter darüber hinaus keine weiteren Zahlungen fürchten müssen. Der Kreistag soll kommende Woche über dieses Vorgehen entscheiden.

Dass Zittau gerade jetzt wieder in die Theater-GmbH einsteigen will, kommt nicht von ungefähr. Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) hat sich das schon seit seiner Wahlkampfzeit auf die Fahnen geschrieben, um Zittau wieder ein Mitspracherecht über die Zukunft des Theaters zu sichern. Nicht nur er hält die Kultureinrichtung für einen unverzichtbaren Standortvorteil. Ganz abgesehen von der kulturellen Bereicherung.

Auch Görlitz und der Kreis haben großes Interesse am Wiedereinstieg von Zittau – weil Geld gebraucht wird. Der Theaterbetrieb wird wegen anstehender Lohnsteigerungen spürbar teurer. Zwischen 2011 und 2016 sind Einnahmeverluste und Kostensteigerungen über ein straffes Sparprogramm ausgeglichen worden. Stadtrat Matthias Böhm (Grüne) erinnerte daran, dass man damals gejammert habe, weil die Auswirkungen zumindest gefühlt Zittau stärker als Görlitz betroffen hätten. „Einer weiteren Konsolidierung hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft vor dem Hintergrund dafür notwendiger harter Einschnitte in Sparten beziehungsweise deren völliger Einstellung keine Zustimmung erteilt“, heißt es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Also muss mehr Geld ins System. Vom Hauptfinanzier, dem Kulturraum, ist kaum mehr zu erwarten. Die Stadt Görlitz zahlt bereits als Gesellschafter und Heimatgemeinde mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr an das Theater, der Landkreis knapp 1,4 Millionen. „Wir wollen die Finanzierung auf breitere Schultern verteilen“, erklärte Thomas Gampe, Kreis-Finanz- und Theater-Aufsichtsratschef, während der Sitzung. Stadt und Kreis Görlitz könnten es nicht allein.

Die Stadt Zittau wiederum kann sich sicher sein, dass ohne ihr Geld die drohenden Einschnitte beziehungsweise die Sparten-Schließung nicht Görlitz betreffen würden. Zumal es mit Bautzen in der Oberlausitz ein zweites Schauspielhaus gibt. Aber kein weiteres Musiktheater.

Im Zittauer Stadtrat war der Wiedereinstieg wegen der Kosten – vor denen zum Beispiel das städtische Rechnungsprüfungsamt warnt – nicht unumstritten. Zwar betonten alle Fraktionen die Verbundenheit mit dem Theater. Trotzdem wurden auf Antrag von FUW/FBZ/FDP verschiedene andere Wege diskutiert, wie Zittau mit weniger Ausgaben oder Verpflichtungen dem Theater helfen kann. Grund dafür war, so hieß es, dass eben nicht alle Zittauer Theatergänger seien und man den anderen erklären müsse, warum das Geld nicht für Dinge ausgegeben wird, die allen Zittauern zugutekämen. „Ich verstehe, dass Sie sich mit der Entscheidung schwertun“, sagte Gampe. Aber es gehe doch um den Erhalt des Theaters. Letztendlich war die CDU-Fraktion das Zünglein an der Waage. Sie hatte sich viele Jahre gegen den Wiedereinstieg der Stadt beim Theater ausgesprochen. Nun stimmte sie geschlossen für den Grundsatzbeschluss, sodass dieser mit 19 Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen durchging.

zur Startseite