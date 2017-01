Zitrone statt Panik Immer mehr Menschen werden grippekrank oder erkältet. Aber in der Landkreismitte ist alles im Normalbereich.

Schnupfennasen sind im Winter kkeine Seltenheit. Auch wenn jede Woche einige Erkrankte mehr registriert werden: In Panik verfallen muss niemand wegen der Erkältungswelle und Virusgrippe.Foto: Patrick Pleul/dpa © dpa

Mit Spannung werden die wöchentlich aktualisierten Zahlen aus dem Gesundheitsamt des Landkreises zu Viruserkrankungen und Erkältungswelle erwartet. Die aktuellen lassen nichts Gutes erahnen. Von zehn gemeldeten Grippekranken zwischen Weihnachten und Neujahr wanderten sieben ins Krankenhaus. 46 Einwohner im Kreis insgesamt sind seit Oktober erkrankt. Auch die Zahlen zu Erkältungskranken liegen bereits jetzt über dem Vorjahresniveau, so die Info aus dem Amt. Sind Kitaräume verwaist, Warteräume in Arztpraxen voll? Steuern wir in Richtung Grippeepidemie und grassiert eine Erkältungswelle? Die SZ hat herumgefragt und erstaunliche Antworten bekommen.

Das Ortsfest: Kein Spaß am Feuer, weil die Organisatoren krank sind

Wegen Krankheit abgesagt, so ein Facebookeintrag zum Winterfeuer in Boxberg. Eigentlich wollten sich Boxberger wie in den Jahren zuvor dort treffen, doch es musste zwei Tage vorher abgesagt werden. Aber waren vielleicht Beinbrüche und Zahn-OPs die Ursache für die verhinderten Vorbereiter? Nein, sagt der Boxberger Ortsvorsteher Claudius Urban, es ist die Erkältungswelle schuld, und dass kurzfristig kein Ersatz zu finden war.

Die Oberschulen: Hände waschen und richtig Niesen beugt vor

Grippewelle? An den Oberschulen in Mücka und in Krauschwitz werden alle Klassenzimmer genutzt. Die stellvertretende Schulleiterin Astrid Waschnick und der Schulleiter Michael Christoph sind froh, dass sowohl in Mücka als auch in Krauschwitz der Unterricht planmäßig läuft. „Einige Krankmeldungen gibt es immer“, sagt Astrid Waschnick. Aber von beängstigenden Zuständen ist an beiden Schulen nichts zu sehen. Hoffentlich bleibt das so, sagen die Pädagogen unisono. Dass weniger Kränkelnde andere anstecken, das führt der Krauschwitzer Schulleiter auch auf vorbeugende Belehrungen zurück, häufiges Händewaschen und richtiges Niesen.

Die Kita: Draußen sein bei jedem Wetter härtet ab

Ungenutzte Gruppenräume, versiegelt, weil die Desinfektionsreinigung noch aussteht? Gibt es nicht in der Nieskyer ASB-Kita am Sonnenweg. Und Leiterin Heike Cichy ist sehr froh darüber. „Nur ganz wenige sind krank“, sagt sie. Von einer Epidemie sei man sehr weit entfernt. Außerdem wird auch vorgebeugt, damit der Krankenstand niedrig bleibt. Viel Obst und Gemüse werde gegessen, auch im Winter draußen gespielt.

Die Arztpraxis: Viel zu tun, aber der Jahreszeit angepasst

Gibt es für das Team in der Nieskyer Gemeinschaftspraxis von Bernd und Sonnhild Wehnert jeden Tag einen Zitronentee gratis, so als Vorbeugung gegen die Erkältung? Gibt es nicht, sagt der Facharzt für Hals-, Nasen-Ohren-Krankheiten Bernd Wehnert. Aber wichtig sei natürlich für alle, das Hygieneregime zu beachten. Die richtige Influenza sei hier noch nicht angekommen. Deshalb habe man in der Praxis auch noch keine Abstriche eingeschickt, mit denen das Virus nachgewiesen wird. Das Aufkommen an Erkältungskranken sei der Jahreszeit entsprechend, aber gebe keinen Grund zur Panik. „Jetzt blühen mehr Depressionen auf“, so der Facharzt.

Im Martinshof: Krankenstand etwas höher als sonst

„Im Martinshof Rothenburg ist der Krankenstand bei den Mitarbeitenden etwas höher als in den anderen Monaten des Jahres, liegt aber im Vergleich zu anderen Jahren für diese Jahreszeit im normalen Durchschnitt. Meist sind es Erkältungskrankheiten“, sagt Doreen Lorenz vom Martinshof. Dass Mitarbeiter oder Bewohner möglichst nicht krank werden, sei nahezu unmöglich, da der Martinshof kein geschlossener Raum ist. Als vorbeugende Maßnahme jedoch steht zum Beispiel im Eingangsbereich des Francke-Hauses der Altenhilfe schon seit einigen Monaten ein Desinfektionsspender für Mitarbeitende sowie Besucher und Angehörige bereit. (mit ksl)

zur Startseite