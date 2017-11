Zisterne soll Löschteich ersetzen Es gibt viele Ideen für die Entwicklung des Orts Obercarsdorf. Der Ortschaftsrat fragt die Bürger, was sie davon halten.

Der Ortschaftsrat Obercarsdorf will seine aktuellen Pläne mit den Bürgern im Ort diskutieren. Zu diesem Zweck hat er für Montag, den 6. November, eine Einwohnerversammlung angesetzt, wie Ortsvorsteher Karl-Günter Schneider (CDU) informierte. So gibt es in Obercarsdorf die Idee, den Dorfplatz am Feuerwehrhaus neu zu gestalten. Er wird jetzt schon als Festplatz beispielsweise beim Maibaumstellen genutzt. Dabei gibt es aber ein Problem mit fehlenden Parkplätzen. „Wir haben nun den Gedanken, den Löschwasserteich durch eine Zisterne zu ersetzen und dort Parkmöglichkeiten zu schaffen“, sagt Schneider. Dies ist eine Idee, die er mit den Obercarsdorfern diskutieren will.

Weiter hat er den Plan, einen zentralen Raum im Ort einzurichten, wo er regelmäßig zweimal im Monat eine Sprechstunde anbieten wolle. Den soll auch der Ortschronist nutzen, um Unterlagen aufzubewahren und um zu arbeiten.

Diese Aufgabe haben die Obercarsdorfer dieses Jahr in neue Hände gegeben. Sigo Reichel kümmert sich darum, die Geschichte des Orts zu dokumentieren. Er wird seine Arbeit auf der Einwohnerversammlung ebenfalls vorstellen. Weiter werden die Termine für das Lichterfest und das Schneegestöber am 1. Adventswochenende sowie die Rentnerweihnachtsfeier am 14. Dezember bekannt gegeben.

Einwohnerversammlung am Montag, 6. November, 18.30 Uhr im Gasthof Obercarsdorf.

