Zisterne gut gefüllt Um die Löschwasserreserve zu verbessern, investierte die Pulsnitz eine erhebliche Summe.

Neben dem Schützenhaus in Pulsnitz ist eine neue Zisterne entstanden. © Reiner Hanke

Pulsnitz. Wasser rauschte in dieser Woche hektoliterweise in die neue Zisterne auf dem Schützenplan in Pulsnitz. Über die wird schon seit Jahren gesprochen. Nun ist sie endlich fertig und kostet die Stadt um die 100 000 Euro, damit deutlich weniger als ursprünglich einmal veranschlagt. 30 000 Liter Wasser fasst die Zisterne. Das ist vergleichbar mit der Menge von 1 500 gut gefüllten Bierkästen (mit Halbliterflaschen). Die alte Zisterne war marode. Der Wasserspeicher wird aber für den Brandschutz gebraucht. Dabei steht die Sicherheit des Schützenhauses, des nahen Pflegeheims und des betreuten Wohnens im Fokus. Der Wasservorrat sollte ausreichend sein. Mit Hochleistungspumpen kann das Wasser nun im Brandfall aus der Zisterne gefördert werden. (SZ/ha)

