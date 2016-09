Zirkuswagen ist angekommen Vier Stunden brauchte das ungewöhnliche Gefährt von Königsbrück nach Jena.

Familie Schubert aus Königsbrück in dem alten Zirkuswagen. © Rene Plaul

Der Schaustellerwagen der Familie Schubert aus Königsbrück steht jetzt in Jena. Die Freie Bühne Jena hat den alten Zirkuswagen am vergangenen Wochenende auf einem Anhänger in die Uni-Stadt gefahren. Vier Stunden brauchte das ungewöhnliche Gespann für die 200 Kilometer lange Strecke, die es auch über die Autobahn führte. Die Freie Bühne Jena will den Wagen zu einer kleinen mobilen Bühne umbauen und sich so eine eigene Spielstätte schaffen. Bisher hat die Theatergruppe nur Räume zum Proben und ein Lager.

Die Verbindung zwischen der Familie Schubert und der Freien Bühne kam über die Tochter der Schuberts zustande. Sie ist aktives Mitglied der Freien Bühne in Jena. Das Geld für den Umbau sammelte die Gruppe über die Internetplattform Startnext. Über 11200 Euro kamen zusammen. Die Aktion endet jetzt am Sonnabend. (SZ/pre)

zur Startseite