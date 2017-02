Zirkusluft weht durch Ullersdorf Am Donnerstag feiert „Circus Trumpf“ am Golfplatz seine Ullersdorf-Premiere. Bis Sonntag gibt’s hier einiges zu erleben.

Kein Zirkusprogramm ohne Clowns! Das gilt natürlich auch für „Circus Trumpf“. Ab Donnerstag wird der Zirkus in Ullersdorf zu erleben sein. Bis Sonntag weht Zirkusluft durch den Ortsteil. © PR

Von der europäischen Bühne nach Ullersdorf: Nach ausgedehnten Gastspielen in Frankreich, Österreich und Italien wird der „Circus Trumpf“ sein rotes Zirkuszelt nun am Golfplatz in Ullersdorf aufbauen. Ab Donnerstag präsentiert der Zirkus hier dann bis zum Sonntag sein Programm. Bis zum vergangenen Wochenende war „Trumpf“ in Ottendorf zu Gast.

Geboten wird dabei klassischer Zirkus, so Angelika Renz, ein Spross der traditionsreichen Zirkusfamilie. Einer der Höhepunkte ist dabei der jüngste Clown Europas, verspricht die Zirkuschefin. Und natürlich die Artisten: auf dem Seil, an römischen Seidentüchern hoch oben unter der Zirkuskuppel oder Messer werfend in der Wild-West-Show.

Aber natürlich wird „Trumpf“ auch mit Tieren in Ullersdorf anreisen. Pferde, Ponys und auch eine komplette Hundeschule werden dabei sein. „Und auch eine Ziege, wobei diese Tiere ja zu den am schwierigsten auszubildenden Tieren gehören“, weiß Angelika Renz. Und wer schon immer mal ein rechnendes Pferd erleben wollte; auch der ist beim „Circus Trumpf“ genau richtig. Wobei der Zirkus darauf verweist, dass die Haltung aller Tiere von Veterinärämtern überwacht und stets als bestens eingestuft werden. „Die Tierfreunde können sich davon auch selbst überzeugen, außerhalb der Vorstellungen halten sich die Tiere in großen Freigehegen auf“, macht die Zirkuschefin klar. „Wir nehmen auch nur solche Tiere mit, denen das Reisen keine Probleme bereitet“, fügt sie an. (SZ/JF)

