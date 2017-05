Zirkusdirektor Müller-Milano kündigt Protest an Der Stadtrat berät derzeit über ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen. Auf die Stadt könnte eine Klage zukommen.

Elefanten des Zirkus Krone marschieren 1998 über den Postplatz. Kommt es zum Wildtierverbot, dürften sie nicht mehr in Dresden auftreten. © Marion Gröning (Archiv)

Zirkusvertreter aus ganz Deutschland haben sich am Mittwoch eindeutig gegen ein Wildtierverbot in Dresdner Manegen ausgesprochen. „Wir wollen endlich ausräumen, dass wir böse Tierquäler sind“, sagte Weihnachtscircus-Direktor Mario Müller-Milano. Deutschland habe das strengste Tierschutzgesetz. Zusätzlich gebe es für jede Tierart Haltungsrichtlinien, die etwa vorschreiben, wie groß ein Käfig sein muss. Das sei auch gut so. „Es gibt bei uns keine Elefanten mit Ketten an den Füßen und blutigen Beinen.“

Die Dresdner Linken und Grünen wollen Zirkusse nur noch dann auf städtische Flächen lassen, wenn diese weder Affen noch Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner oder Flusspferde mitbringen. „Eine artgerechte Haltung der Tiere ist in reisenden Zirkussen und Tierschauen augenscheinlich nicht möglich“, heißt es in der Begründung. Ob Dresden das durchbekommt, bezweifelt Dieter Seeger, Vorsitzender des Verbands Deutscher Circusunternehmen. Das Verwaltungsgericht Hannover urteilte Anfang des Jahres, dass ein Wildtierverbot in Zirkussen nicht rechtmäßig sei. Dies könnte wegweisend sein. „Jede Kommune, die trotzdem ein Verbot beschließt, handelt rechtswidrig“, so Seeger. „Wir werden viel tun, um so etwas zu kippen, auch über den Klageweg.“

Protest kündigte auch Müller-Milano an, sollte der Stadtrat dem Vorschlag von Linken und Grünen folgen: „Dann mache ich Theater, da können Sie Gift drauf nehmen.“ Zugeschaltet ins Kongresszentrum war auch der Freiburger Verhaltensbiologe Immanuel Birmelin. Messungen von Stresshormonen hätten ergeben, dass Löwen und Elefanten in Zirkussen nicht aufgeregter wären als in Zoos oder der freien Wildbahn. „Ob Tiere sich wohlfühlen, hängt auch von den sozialen Bindungen zu Artgenossen oder Menschen ab“, sagte er. Bei einem Verbot werde diese Bindung unterbrochen. „Die Tiere werden traurig und depressiv.“ Tierschutzvereine wie „Anima“ aus Dresden halten dagegen, dass kein Zirkus dem Bewegungsdrang eines Elefanten gerecht werden kann. In freier Wildbahn würden die Tiere zwischen acht und 42 Kilometer am Tag zurücklegen.

In den letzten drei Jahren haben in Dresden insgesamt 16 Zirkusse gastiert. Drei von ihnen hatten Tiere der aufgezählten Arten dabei. Dabei stellte die Veterinäraufsicht einen Verstoß gegen den Tierschutz fest. Dieser betraf die Unterbringung. Wann der Stadtrat entscheidet, ist noch unklar.

