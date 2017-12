Zirkus vor der Bescherung In Görlitz gastieren gerade die Gebrüder Köllner mit ihrem Weihnachtszirkus. Auch heute wird gespielt. Was sich Veranstalter für die nächsten Tage ausgedacht haben, findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Noch bis zum 7. Januar präsentieren die Gebrüder Köllner ihren Weihnachtszirkus in Görlitz, in der Jonas-Cohn-Straße. Gespielt wird täglich 15 Uhr, heute schon 14 Uhr. An Sonnabenden gibt es um 18 Uhr eine zweite Vorstellung. Weihnachtszeit ist Zirkuszeit in den mollig warmen Zeltanlagen erwartet die Besucher die Show: „Christmas-Wonderland: Artistic, Magic & Animals“ Frisches Popcorn, Glühwein und eine ansprechende Show runden das Erlebnis für die ganze Familie ab. „Die Familie Köllner bietet Zirkus für die ganze Familie“. So ist Jason Köllner ein wahrer Allrounder in der Manege, wirft gekonnt seine Diabolos mit seinem Bruder durch die Luft. Balanceakte vollführt er auf seiner Rola Rola. Er führt sein Lama in einer Dressurfreiheit vor. Jessica Köllner besticht mit einer Tauben-Revue und beweist, dass Tauben sehr gelehrige Tiere sein können. In der Luft besticht Sie anmutig an Ihren Tüchern, was nicht ungefährlich ist, denn Sie arbeitet ohne jegliche Art von Sicherung unter der Circuskuppel. Joachim Köllner führt die Besucher in den Wilden Westen, sechs rassige Indianerpferde aus dem Marstall des Zirkus in einer wunderschönen Freiheitsdressur. Im Anschluss gibt es Lasso-Spiele und Messerwerfen mit der Familie Köllner. Seniorita Charmanta, begeistert mit einer ausgefallenen Arbeit auf dem Steifdraht, bis zum Spagat gehören jede Menge Tricks zu Ihrem Repertoire. Waghalsige Balanceakte von Jason Köllner beweisen, dass der junge Mann wohl so scheinbar alles auf seinem Kinn balancieren kann, was er möchte.

zur Startseite