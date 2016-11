Zirkus-Laster in Unfall verwickelt. Pirna. Bei der Abreise des Circus Klassik Trumpf, der bis zum Montag für einige Tage auf dem Pirnaer Ernst-Thälmann-Platz gastiert hatte, ist ein Lkw Sattelschlepper der Zirkuscrew in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der Brummi mit Bautzener Kennzeichen war am Abend an der Kreuzung Siegfried-Rädel-Straße/Robert-Koch-Straße mit einem Pkw Mercedes zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Bei dem Zusammenprall, der 17.30 Uhr passiert war, direkt vor der Alexa-Seniorenresidenz erlitt die tschechische Fahrerin im Pkw leichte Verletzungen. Die 59-Jährige musste vom Rettungsdienst behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die herbeigeeilte Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsmittel. Zur Höhe des Sachschadens liegen keinen Angaben vor. (df)

Angetrunkener Fahrer löst betrunkenen ab Neustadt. Der Fahrer (19) eines Citroen befuhr die Verbindungsstraße von Rückersdorf kommend in Richtung Polenz. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve bei Gefälle von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen. Ein Test bei dem Fahranfänger ergab einen Wert von 0,34 Promille. Der junge Mann gab an, dass er erst kurz vor dem Unfall ans Steuer des Wagens wechselte. Der vorherige Fahrer und jetzige Beifahrer (19) hätte aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr sicher fahren können. Die Beamten führten daraufhin auch bei ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurden für beide Beteiligte eine Blutentnahme angeordnet und die Führerscheine der jungen Männer sichergestellt.

Polizei sucht Unfallzeugen Dippoldiswalde. Dienstagnachmittag wollte eine 47-Jährige mit ihrem VW New Beetle von der Ulberndorfer Straße im Ortsteil Ulberndorf auf den Parkplatz des Ärztehauses abbiegen. Im Einfahrtsbereich kam ihr dabei ein dunkelgrauer Pkw entgegen. Die 47-Jährige musste bis zu Stillstand abbremsen und etwas zurücksetzen. Dabei touchierte sie leicht den Grundstückszaun. Der Fahrer des anderen Pkw drängelte sich zwischen Ausfahrt und VW durch, wobei es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Nach dem Zusammenstoß stieg die Beifahrerin des Pkw kurz aus und versuchte beide Fahrzeuge einzuweisen. Als die 47-Jährige ihren VW schließlich auf dem Parkplatz abgestellt hatte, war der andere Pkw verschwunden. Insgesamt war ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden. Es handelt sich um einen dunkelgrauen Kleinwagen, der von einem älteren Mann gefahren wurde. Die Beifahrerin war etwa 65 bis 70 Jahre alt und hatte kurze graue Haare. Zeugen, welche weitere Hinweise zum Unfallfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Dippoldiswalde oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.