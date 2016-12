Artikelempfehlung

Zirkus-Appell an Dresdens Stadträte

Noch ist nicht einmal klar, ob bestimmte Wildtierarten in Dresdner Zirkussen verboten werden. Doch schon jetzt bekommen die Stadträte reichlich Entscheidungshilfen von Gegnern und Befürwortern. Nachdem die Tierschutzorganisation Peta die Kommunalpolitiker in der vergangenen Woche aufgefordert hatte, überhaupt keine Tiere mehr in Zirkussen zuzulassen, hat sich nun das Aktionsbündnis „Tiere gehören zum Circus“ gemeldet. Die Mitglieder würden ein Verbot generell ablehnen, heißt es in dem Schreiben. Ginge es nach Peta, würden Zoos, Reiterhöfe, Jagd- und Angelsport der Vergangenheit angehören. In Bezug auf Raubtiervorführungen spricht das Bündnis von humaner Dressur, bei der mit Belohnung, Anreiz und Geduld gearbeitet werde.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/zirkus-appell-an-dresdens-stadtraete-3571933.html