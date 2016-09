Zipfelmützenmarkt an neuer Stelle Die Organisatoren haben sich entschieden, die Veranstaltung vom Markt weg zu holen. Aus praktikablen Gründen.

Tolle Stimmung herrschte beim Zipfelmützenmarkt in vorigen Jahr. © Bernd Goldammer

Einige Arnsdorfer werden es schon gehört haben: Der Zipfelmützenmarkt findet dieses Jahr nicht statt. Zumindest nicht traditionell, wie in den vergangenen zehn Jahren, auf dem Markt der Gemeinde. Doch keine Angst, die Veranstaltung an für sich bleibt natürlich bestehen, nur eben an einer völlig neuen Stelle. Um genau zu sein: im Karswaldbad. Die Wahl der neuen Veranstaltungsstätte hat mehrere Gründe, die vor allem praktikabler Natur sind, erklärt Jürgen Brendel von der Interessengemeinschaft Zipfelmützenmarkt: „Im Bad stehen den Besuchern Toiletten zur Verfügung. Außerdem verfügen wir über ausreichend Strom“, so der Organisator. Zwei Fakten, die auf dem Arnsdorfer Markt nicht immer gegeben waren.

Doch auch wenn der Zipfelmützenmarkt in diesem Jahr unter besseren Bedingungen an einem neuen Ort zu finden ist, bleibt es dabei, dass die weihnachtliche Veranstaltung nur über einen Tag lang stattfindet. Auch das hat einfache Gründe, wie Jürgen Brendel betont. „Die Händler, die an diesem Tag ihre Waren, Getränke und Speisen anbieten, müssen am Montag alle wieder ihre normalen Geschäfte öffnen. Den Markt über zwei Tage zu veranstalten, ist ihnen zu stressig“, so Brendel. Auch er hofft seit Jahren, den Zipfelmützenmarkt länger zu öffnen, muss aber die Wünsche und Bedenken der Händler respektieren. „Hinzu kommt, dass die Anbieter keine stabilen Holzhütten haben. Wir müssten also am Abend des Sonnabends alles abbauen und am Sonntag wieder aufbauen“, berichtet der Organisator. Deshalb bleibt eben alles beim alten. Zumindest fast. Denn am Sonnabend, den 26. November, müssen die Besucher des Zipfelmützenmarktes den Weg in Richtung Kasrwaldbad einschlagen.

zur Startseite