Zipfelmützenmarkt an neuem Standort Sonst bleibt es traditionell. Auch der Weihnachtsmann ist wieder da. Er hofft auf viele Wunschzettel der Kinder.

Auch der Weihnachtsmann kommt zum Zipfelmützenmarkt. © Bernd Goldammer

Der mittlerweile elfte Zipfelmützenmarkt in Arnsdorf rückt mit großen Schritten näher. Eine Änderung müssen sich die Besucher der Veranstaltung für diesen Sonnabend aber unbedingt merken: den Veranstaltungsort. Denn der Zipfelmützenmarkt findet nicht, wie in den vergangenen zehn Jahren, auf dem Markt der Gemeinde statt, sondern direkt im Karswaldbad. Das hat vor allem organisatorische Gründe, wie Jürgen Brendel von der Interessengemeinschaft Zipfelmützenmarkt, bereits im Oktober erklärte: „Im Bad stehen den Besuchern Toiletten zur Verfügung. Außerdem verfügen wir über ausreichend Strom“, so der Organisator. Zwei Fakten, die auf dem Markt nicht immer gegeben waren.

Doch sonst bleiben die Veranstalter bei ihrem bewährten Konzept. Die musikalische Eröffnung übernimmt der Posaunenchor, anschließend schneidet Bürgermeisterin Martina Angermann den Stollen an. Anschließend folgt bereits das Programm des Kindergartens und der Grundschule, die in diesem Jahr die Bühne des Karswaldbades nutzen können. „16 Uhr kommt der Weihnachtsmann und alle rätseln bereits, mit welchem Gefährt er diesmal kommt“, berichtet Olaf Umlauft von der Gemeindeverwaltung. Im vergangenen Jahr war es beispielsweise ein roter Doppelstockbus.

Voriges Jahr 116 Briefe an den Weihnachtsmann

„In jedem Fall freut sich der Weihnachtsmann wieder über viele Wunschzettel von den Kindern“, verrät Olaf Umlauft. Allein im vergangenen Jahr haben der Weihnachtsmann und seine beiden, ihn unterstützenden, Engel 116 Briefe bekommen. „Die kamen nicht nur aus Arnsdorf, sondern auch aus Dresden, Bautzen oder Radeberg“, weiß der Gemeindemitarbeiter. Und eines weiß er ebenso: Der Weihnachtsmann gibt sich jedes Jahr aufs Neue die Mühe, jeden einzelnen Brief zu beantworten. Nur dürfen die Kinder nicht vergessen, auf dem Wunschzettel einen Absender zu hinterlassen.

Neben dem Programm gibt es natürlich auch wieder viele Stände mit Naschereien, handgemachten Produkten sowie warme Getränke und Leckeres vom Grill. Und auch der Weihnachtsbaum für den Zipfelmützenmarkt steht bereits. Auch die Lichterketten und die große Zipfelmütze wurden schon angebracht. Am heutigen Donnerstag schmücken die Vorschulkinder der Arnsdorfer Kita den Baum mit ihrem selbst gebastelten Schmuck.

Zipfelmützenmarkt Arnsdorf, Sonnabend, 26. November, 14 bis 19 Uhr im Karswaldbad (Karswaldstraße 3).

