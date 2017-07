Zinsflaute bei der Stiftung Es werden nur noch 5 000 Euro pro Jahr erwirtschaftet. Es gab allerdings auch weniger Anträge.

Dietmar Klein vom Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel (vorn, v.l.) Christa Michel vom Förderverein der Musikschule und Matthias Heinz von der Kindervereinigung Leipzig haben die Zuschüsse entgegengenommen. Die Wappenhenschstiftung vertraten Stadtkämmerer Gerd Wochenfuß (hinten l.) und Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. © Dietmar Thomas

Stiftungen haben es in Zeiten von Minuszinsen schwer. Dabei glaubt Döbelns Stadtkämmerer, das Geld noch ziemlich günstig angelegt zu haben. Derzeit wirft die Stiftung ein Prozent Zinsen ab, aber Mitte 2018 steigt der Zinssatz zumindest auf zwei Prozent, was die Ausschüttung verdoppeln würde.

In üppigen Zeiten hatte das Stiftungsvermögen von rund 540 000 Euro locker 15 000 Euro pro Jahr abgeworfen, die verteilt werden konnten. Jetzt sind es noch rund 5000 Euro, die das Vermögen einbringt. Nach dem letzten Willen des Döbelner Wohltäters Wappenhensch soll das Geld für die Förderung sozial schwacher Kinder eingesetzt werden. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer hat als Vertreter des Stiftungsrates jetzt an vier Vereine die Förderbescheide übergeben.

Die Stiftung zehrt noch aus den fetten Jahren. Ausgereicht werden diesmal rund 6 500 Euro. Das ist noch nicht die gesamte Summe, die zur Verteilung zur Verfügung steht, sagte Egerer. „Wir haben noch eine Summe für das kommende Jahr.“ Vier Anträge von Vereinen waren diesmal bei der Stiftung eingegangen, das ist deutlich weniger als in anderen Jahren. Allerdings wurden diesmal auch keine Anträge abgelehnt.

Die größte Summe – rund 2 800 Euro – bekommt die Kindervereinigung Leipzig. Es handelt sich um einen Anteil zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an der Lernförderschule auf dem Schloßberg. Die Stelle mit 13 Stunden pro Woche wird mit Geld vom Land, vom Kreis, der Stadt und der Stiftung finanziert, erklärte Matthias Heinz, Geschäftsführer der Kindervereinigung. „Es gibt an der Schule viele Schüler mit besonderem Förderbedarf. Ab 2018 soll es eine andere Finanzierung geben.“ Dann würden die Stellen in Förderschulen vom Land finanziert.

Der Deutsche Kinderschutzbund bekommt knapp 2000 Euro Zuwendung für sein Spielhaus an der Sankt-Georgen-Straße. Der Zuschuss ist für die Betriebskosten gedacht, der Landkreis gibt noch einmal die gleiche Summe, sagte Egerer.

Auch der Trägerverein für das Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel bekommt 1200 Euro. Dort läuft schon seit Jahren ein Projekt mit der Lernförderschule auf dem Schloßberg. Jeden Mittwoch werden Kinder in den Töpelwinkel geholt. Die Schüler backen und kochen, basteln, gehen auch in die Natur und Klettern am Kletterbogen.

Eine kleinere Summe, nämlich 300 Euro, bekommt der Förderverein der Musikschule. Mit dem Geld wird der Unterricht von zwei Kindern zur Hälfte bezahlt, deren Eltern sich ohne den Zuschuss die Musikschule nicht leisten könnten, so die Vereinsvorsitzende Christa Michel.

