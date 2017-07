Zinngießer sucht Nachfolger Um diesen Beruf durchzuführen, braucht es nicht nur ein gewisses Verständnis zur Kunst und Liebe zum metallenen Detail.

Rainer Lehmann von der gleichnamigen Zinngießerei in Meißen. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Einer der ältesten Handwerksberufe überhaupt ist der des Gürtlers. So einen gibt es mit dem 61-jährigen Rainer Lehmann auch in Meißen. Am Theaterplatz führt er seine Zinngießerei direkt neben dem Theater. Zu dem Geschäft samt unzähligen Figuren aus Zinn und Kupfer zählt auch eine Werkstatt. Um diesen Beruf durchzuführen, braucht es nicht nur ein gewisses Verständnis zur Kunst und Liebe zum metallenen Detail, sondern auch kaufmännisches Geschick, so der Handwerker.

Sorgen macht sich Lehmann wegen der Zukunftsfähigkeit des Gürtler-Berufs. Dieser sei im Aussterben befindlich. Trotzdem hofft er für sein Geschäft einen Nachfolger zu finden, den er vor Ort einarbeiten kann. Das wolle er tun, solange es seine Gesundheit zulasse. In Meißen blickt das Handwerk auf eine 800 Jahre lange Tradition zurück. (SZ)

zur Startseite