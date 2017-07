Handball „Zimmi“ macht sich kundig Der beliebte Moderator wird am 26. Juli den Bundesliga-Treff in Großenhain kommentieren.

Zumindest die Großenhainer Rödertalhalle kennt Gert Zimmermann (l.) schon. Vor knapp einem Jahr eröffnete er dort mit Großenhains Oberbürgermeister Sven Mißbach das „Final Five“ der Radballer. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Handball-Erstligist SC DHfK Leipzig startet am Montag ins Training für die neue Spielserie – mit dem früheren Großenhainer Lukas Krzikalla in seinen Reihen. Auch Zweitligist Dessau-Rosslauer HV beendet zu Wochenbeginn die Sommerpause. Zum Aufgebot gehört Jonas Hönicke, der ebenfalls in Großenhain das Handball-ABC erlernte.

Am 26. Juli gibt es für beide ein Wiedersehen in der Heimat. In der Rödertalhalle treffen ihre Teams im ersten Testspiel aufeinander. Es wird beinahe ein sportliches „Familientreffen“. Denn der DHfK-Trainer Andre Haber kommt mit zahlreichen ehemaligen Spielern jener Jugendmannschaften, die unter anderem in Großenhain den Weg zur Deutschen Meisterschaft ebneten. Auch Jonas Hönicke gehörte dazu, bevor er vor einem Jahr nach Sachsen-Anhalt wechselte.

All das und noch viel mehr werden die Zuschauer am 26. Juli auch noch einmal von Gert Zimmermann hören. Die mdr-Moderatorenlegende hat in Großenhain und Umgebung schon so manches Sportereignis aktiv begleitet – meist Fußball, aber zum Beispiel auch Radball im vergangenen Jahr. Da die Handball-Szene der Region dann aber doch noch ein bisschen Neuland für „Zimmi“ ist, holt er sich heute bei einem Vorgespräch mit den Organisatoren vom Handballclub Großenhain.

Dann wird er unter anderem erfahren, dass er wohl mit einer gut gefüllten Sporthalle rechnen darf. Der Kartenvorverkauf laufe sehr gut, Interessenten sollten daher nicht bis auf den letzten Drücker warten, so HCG-Urgestein und Sprecher Tilo Hönicke. Einlass am Spieltag ist 18 Uhr, Anwurf 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es bei Sport-Schmidt in den Geschäften in Großenhain, Meißen und Elsterwerda.

