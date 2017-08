Zimmertausch in der Grundschule Wieder stehen Bauarbeiten in dem Gebäude in Stadt Wehlen an. Die nützen Hort-Kindern und Erziehern.

Im September werden sich mehrere Räume im Hort der Wehlener Grundschule verändern. © Daniel Förster

In der Friedrich-Märkel-Grundschule in Stadt Wehlen geben sich die Handwerker die Klinke in die Hand. Kaum wurden in dem Gebäude die alten Holzfenster gegen eine Variante mit Plastikrahmen ausgetauscht, stehen schon die nächsten Arbeiten an. Im September werden sich mehrere Räume im Hort verändern, informiert Bürgermeister Klaus Tittel (CDU). Genau gesagt wird aus dem jetzigen Werkraum ein Betreuungsraum für den Hort und der Werkraum wandert in den Keller. Zudem wird die Garderobe modernisiert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Bis spätestens Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. In der jüngsten Stadtratsitzung wurden dafür die Handwerkerleistungen vergeben.

Es stehen diverse Arbeiten an, so erhalten die Räume neue Anstriche und Bodenbeläge und eine moderne Einrichtung. Einige Werkbänke müssen ersetzt werden. Die Garderobe im Keller, die bisher nur aus einer Reihe Haken besteht, bekommt richtige Möbel. Nach dem Umbau finden nicht nur die Kinder schönere Räume vor. Auch die Betreuung für das Personal wird erleichtert. Die Erzieherinnen müssen dann nicht mehr auf zwei Etagen gleichzeitig sein, sondern nur noch im Erdgeschoss, was auch dem Betreuungsschlüssel zugute kommt. (SZ/nr)

