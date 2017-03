Zimmertausch im Kinderland Für das Platzproblem in der Dürrröhrsdorfer Grundschule gibt es eine Lösung, für den Kindergarten noch nicht.

Grundschule, Hort und Kita teilen sich in Dürrröhrsdorf-Dittersbach ein Gebäude. © Steffen Unger

Vor vier Wochen hatte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) das Problem schon beinahe für gelöst erklärt. Jede der drei Einrichtungen im Kinderland von Dürrröhrsdorf-Dittersbach bekomme einen zusätzlichen Raum. Damit sei auch künftig eine ausgewogene Nutzung möglich, sagte er im Gemeinderat. Grundschule, Kinderhort und Kindergarten teilen sich in Dürrröhrsdorf ein Gebäude, stehen aber vor der Schwierigkeit, dass ab dem kommenden Schuljahr mehr Kinder untergebracht werden müssen, als es die aktuelle Raumaufteilung hergibt.

Nach einem Gespräch mit den Elternvertretern und einem Ortstermin im Kinderland gibt es folgende Variante: Der Kindergarten tritt ein Zimmer an die Grundschule ab. Der Raum im ersten Obergeschoss war ursprünglich schon ein Klassenzimmer der Schule. Da die Kindertagesstätte „Moosmutzelreich“ aber mehr Platz brauchte und in der Grundschule ein Jahrgang in den vergangenen vier Jahren nur eine Klasse füllte statt zwei, durften sich die Jüngeren in dem Zimmer breitmachen. Jetzt wird der Tausch rückgängig gemacht, damit ab August jede der dann wieder acht Klassen ein eigenes Zimmer bekommt. Um auch im Hort mehr Platz zu schaffen, räumt die Schule ein kleines Zimmer neben dem Musikzimmer. Das wurde bisher als Vorbereitungszimmer genutzt und steht nun für die Nachmittagsbetreuung nach dem Unterricht zu Verfügung.

Mit dem Zimmertausch zugunsten der Grundschule büßt jedoch die Kindertagesstätte einen Raum ein, den sie selbst dringend braucht. Die Idee der Gemeindeverwaltung war es nun, für die Kita den Turnraum im Kellergeschoss zu einem Gruppenraum umzufunktionieren. Das sei vorübergehend schon einmal so gehandhabt worden, sagt Bürgermeister Timmermann. Doch jetzt gibt es vom Jugendamt keine Genehmigung dafür. Der Turnraum darf nicht als Gruppenraum genutzt werden. Die Gemeindeverwaltung muss sich also für die Kindertagesstätte noch eine andere Lösung überlegen. Daran werde intern bereits gearbeitet, erklärt der Bürgermeister. Eine Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

