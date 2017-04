Zimmermädchen plaudert aus dem Nähkästchen Die Premierenveranstaltung ist ein Erfolg gewesen. Deshalb wird die Führung wiederholt. Im Fokus steht eine Familie.

Blick auf die Burg Kriebstein. © André Braun

Die Burg Kriebstein hatte schon viele Besitzer. Doch am längsten lebte Familie von Arnim in der Anlage – nämlich von 1825 bis 1945. „In 120 Jahren ist viel geschehen: über Bautätigkeit und viele kleine Anekdoten am Rande, die bisher kaum jemand kannte bis hin zur schmerzlichen Enteignung nach Kriegsende“, so Sprecherin Susanne Tiesler. Zur Sonderführung am Sonnabend plaudert das Zimmermädchen aus dem Nähkästchen. „Es bringt unseren Gästen die Familiengeschichte der Arnims an authentischen Orten nahe“, so Tiesler.

Im April des vergangenen Jahres erlebte diese Veranstaltung ihre Premiere. 44 Interessierte nahmen teil, damit war sie ausgebucht. In die Rolle des Zimmermädchens Emelie Pauline schlüpfte Steffi Winkler. Als Dienstmädchens Marie Auguste führte Gisela Knoll die Gäste durchs Haus und plauderte munter darauf los.

Eben weil diese Premiere so gelungen war, hat das Burgteam die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder ins Programm aufgenommen. Das sei in einem ständigen Wandel: „Veranstaltungen, die gut gelaufen sind, bieten wir erneut an. Allerdings setzen wir auch auf unsere traditionellen Programmpunkte“, so Susanne Tiesler von der Burgverwaltung. Rund 52 000 Besucher haben im vergangenen Jahr die Ausstellungen und Veranstaltungen in der „schönsten Ritterburg Sachsens“ besucht.

Das Burgteam will den Gästen den Aufenthalt so schön wie möglich machen. „Zum Abschluss der Plauderei mit dem Zimmermädchen können die Teilnehmer einen Becher Wein und eine kleine Köstlichkeit genießen“, so Susanne Tiesler.

Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 8. April, um 17 Uhr. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich weitere Termine vormerken: Freitag, 5. Mai, sowie Freitag, 15. September, jeweils ab 17 Uhr. Etwa 90 Minuten dauert die Führung durch die historischen Gemäuer. Die Teilnahme kostet pro Person 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb wird um Anmeldung unter Telefon 034327 95230 gebeten. (DA/sol)

