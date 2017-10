Zille trifft und trifft Schiebocks Torjäger erzielt zwei Treffer beim 4:0 gegen die BSG Wismut Gera. Kamenz verliert und rutscht in die Abstiegszone.

Der Bischofswerdaer Frank Zille (links) auf dem Weg zum 4:0. Hier setzt er sich gegen den Geraer Torhüter Alexander Just (in Grün) und Chris Söllner durch. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Mit dem siebenten Saisonsieg hat der Bischofswerdaer FV seine Spitzenposition in der Fußball-Oberliga verteidigt. Die Schiebocker setzten sich vor 192 Zuschauern gegen Schlusslicht BSG Wismut Gera mit 4:0 (2:0) durch. Die Tore gingen auf das Konto von Philipp Schikora (6.), Tom Hagemann (43.) und Frank Zille (58., 83.). Für den BFV-Torjäger waren es die Saisontreffer Nummer neun und zehn.

Überraschend fielen die kritischen Worte von Trainer Erik Schmidt aus, der zur Halbzeit ziemlich laut in der Kabine wurde. „Manch einer mag das nach einem 4:0 nicht verstehen, aber wenn wir mit dieser Mentalität weiterhin zu Werke gehen, werden wir am Ende Dritter oder Vierter.“ Schmidt missfiel der Vorpausen-Auftritt seiner Schützlinge: „Wir haben überheblich und arrogant gespielt, hatten gefühlte 35 Fehlpässe im Spielaufbau. Solche Auftritte mag ich überhaupt nicht. Nach dem Seitenwechsel wurde es besser.“

Der nächste Gegner ist stärker

Der BFV-Coach will sich keineswegs als Dauer-Nörgler verstanden wissen, „aber ich weiß, was im nächsten Spiel beim FC Eilenburg auf uns wartet. Dort müssen wir ganz anders zu Werke gehen, denn ich schätze den Aufsteiger als sehr stark ein“. Die Hoffnung auf einen Punktverlust des Verfolgers aus Plauen erfüllte sich derweil nicht. Der Staffelzweite gewann in Rudolstadt mit 1:0. Die Vogtländer rangieren zwei Zähler hinter Bischofswerda.

Enttäuschend endete das Heimspiel der Kamenzer gegen den FSV Barleben (1:2). Erst in der Nachspielzeit gelang Marek Langr das vierte Saisontor der Lessingstädter. Vor 112 Besuchern im Stadion der Jugend erzielten Denis Neumann (8.) und Denny Piele per Handelfmeter (61.) die Tore Gäste, die ihren dritten Sieg in Folge feierten. Karel Vrabec (Latte), Stefan Höer und Johann Wölk vergaben klarste Chancen der Lessingstädter, die auf einen Abstiegsplatz abrutschten. (js)

Bischofswerda: Reissig - Meinel, Gröschke, Merkel, Lenk, Schikora, Maresch, Cellarius, Graf (79. Rülicke), Zille (84. Gries) und Hagemann (68. Hänsel).

Kamenz: Wochnik - Vrabec, Schidun, Prentki, Berg (62. Langr), Herzig (46. Schmidt) Ranninger, Häfner, Wölk, Höer und Heine (45.+2 Tänzer).

