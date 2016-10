Zille macht den Unterschied Nach vier Spielen ohne Dreier ist Bischofswerda in Markranstädt nicht aufzuhalten und siegt 4:0. Dominic Reissig hält Elfmeter.

Fußball-Oberliga. Eindrucksvoll haben sich die Bischofswerdaer Oberliga-Kicker am 7. Spieltag zu Wort gemeldet. Nach vier Punktspielen infolge ohne Sieg setzten sich die Schiebocker in Markranstädt souverän mit 4:0 (2:0) durch. Im Duell der Titelanwärter behauptete sich Regionalliga-Absteiger Germania Halberstadt zu Hause gegen den FC International Leipzig mit 3:2 und verteidigte die Spitzenposition. Rudolstadt und Merseburg – wie Halberstadt noch ungeschlagen – folgen mit jeweils zwei Zählern Rückstand. Bischofswerda klettert mit elf Punkten auf Tabellenrang sechs.

Die BFV-Spieler beherzigten im Markranstädter Stadion am Bad die Forderungen ihres Übungsleiters Erik Schmidt eindrucksvoll. „Wir kommen zu selten durch, offensiv müssen wir uns unbedingt steigern“, so der Coach vor der Partie in einem SZ-Gespräch. Vor allem Torjäger Frank Zille beherzigte einmal mehr die Worte seines Trainers. Er markierte seine Saisontore fünf bis sieben (24., 35., 74.) und übernahm die Führung in der Liga-Torschützenliste. Treffer Nummer vier ging vor 100 Zuschauern auf das Konto von Marc Böttger, der nach 62 Minuten das zwischenzeitliche 3:0 markiert hatte.

Ein Extralob verdiente sich Torhüter Dominik Reissig. Der 20-Jährige parierte in der 21. Minute einen an Eric Daubitz verwirkten und von Saif Khalifa Mohamed Al Abri getretenen Foulelfmeter. Reissig blieb damit zum dritten Mal nacheinander ohne Gegentor und dürfte vorerst im Kampf um die Nummer eins gegen Max Höhne und Patrick Richter deutlich die Nase vorn haben. Erik Schmidt sprach nach Spielende von einem „wichtigen Sieg“ seiner Schützlinge. „Letztlich war zwischen beiden Teams ein deutlicher Unterschied sichtbar. Allerdings kann es auch anders laufen, geht der Elfmeter rein. Es war ein sehr engagierter Auftritt meiner Jungs.“

Nun steht das Pokal-Wochenende an. „Ich hoffe natürlich, dass dieser Sieg auch ein wenig das in den letzten Wochen etwas verloren gegangene Selbstvertrauen in der Offensive wieder zurückbringt. Wir wollen auf jeden Fall ins Viertelfinale einziehen.“ Beim Landesklässler Blau-Weiß Leipzig sind die Bischofswerdaer klarer Favorit. (js)

Bischofswerda spielte mit: Reissig - Meinel, Schikora, Merkel, Bachmann, Töppel (72. Kubista), Maresch, Klotke, Böttger, Beckert (68. Cellarius), Zille (83. Gries).

