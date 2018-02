Zille-Lauf bietet beim Jubiläum Neuigkeiten Zum 150. Geburtstag Heinrich Zilles war der Lauf 2008 nach langer Pause wiederbelebt worden. Im April gibt es den 25.

Radeburg. Nach dem Ende der fünften Jahreszeit ist es höchste Zeit, etwas für die Fitness zu tun. Wer testen möchte, wie es um die eigene Kondition bestellt ist und das nicht einsam für sich allein ausprobieren will, der sollte sich den 7. April vormerken. An diesem Tag findet auf und am Sportplatz an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 9 in Radeburg der diesjährige Heinrich-Zille-Lauf statt. Mit einem kleinen Jubiläum. Es die 25. Veranstaltung.

Dass der erste Lauf dennoch deutlich eher stattfand, liegt daran, dass es zwischen dem 14. im Jahr 1994 und dem 15. im Jahr 2008 eine lange Pause gab. „Nach dem Aus in den 1990er-Jahren war das Thema unter Laufsportfreunden immer mal wieder angesprochen worden, aber leider fehlte immer der Mut, sich der Herausforderung zu stellen“, erinnert sich Armin Zosel, ein Urgestein des Radeburger Sports.

Den Anstoß, den Neustart zu probieren, gab schließlich der Kultur- und Heimatverein Radeburg. Der wollte die Sportveranstaltung in die Aktivitäten zum 150. Geburtstag Heinrich Zilles einbinden, der 2008 in der Geburtsstadt des Pinsel-Heinrichs groß gefeiert wurde. „Im Fitness-Stammtisch wurde der Gedanke des Vereins für gut befunden und viele erklärten sich spontan zur Mithilfe bereit“, ergänzt Armin Zosel. Er selbst setzte sich den Hut für die Organisation auf. Auch in diesem Jahr ist das wieder so. Veranstalter ist neben dem Kultur- und Heimatverein der TSV 1862 Radeburg.

Der Lauf am Sonnabend nach Ostern bietet wieder Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung für jedes Alter und jeden Fitnesszustand. Angeboten werden Strecken von 400 Metern als Sportplatzrunde, zwei Kilometer als Wendestrecke vom Sportplatz bis zum Campingplatz und zurück sowie eine Fünf-Kilometer-Runde vom Sportplatz über die Würschnitzer Straße, Glasstraße, Kleinnaundorfer und Würschnitzer Straße zum Sportplatz. Wer will, kann die Runde auch als Zehn-Kilometer-Distanz zweimal absolvieren.

Armin Zosel: „Drei wichtige Neuerungen gibt es beim 25. Lauf. Dieser wird zum ersten Mal in die höchste Wertung in Sachsen aufgenommen, was auch eine Anerkennung für die Stadt Radeburg und die Veranstalter ist.“ In die Veranstaltung wird erstmals auch eine Walkingstrecke über fünf Kilometer aufgenommen. „Allerdings gibt es hierbei keine Altersklassenwertungen, sondern nur Teilnahmeurkunden.“ Neu sei schließlich auch die Wertung für die Lausitz-Laufserie 2018. Die Wertungen für den Meißner Sparkassencup und Bezirksranglistenlauf sind wie immer inbegriffen.

