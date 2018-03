Zigarrenabschneiderschweinchen vom Edeltrödler

Burkhard Anders ist Stammtrödler. Der Wahl–Berliner hat einst in Spremberg gewohnt und kommt gern zu den Trödelmärkten am Hoyerswerdaer Gondelteich. Zu seinen Angeboten zählt (zählte?) auch diese Plakette der einstigen „Landfeuersozietät der Provinz Sachsen“, die an den bei dieser Gesellschaft versicherten Gebäuden angebracht wurde. Foto: Silke Richter

Es ist der 13. Mai 2017. Der Tag, an dem bei vielen Händlern der sächsischen Trödelmärkte für einen Moment die Welt stehenzubleiben scheint. Rica Neels, die seit mehreren Jahrzehnten eine Veranstaltungsagentur leitete und nach der Wende dafür sorgte, dass Trödelmärkte auch in Hoyerswerda am Treff-8-Center und später am Gondelteich durchgeführt werden und erhalten bleiben konnten, ist in den Abendstunden auf dem Weg nach Hause verunglückt. Die Todesnachricht verbreitet sich noch am selben Tag wie ein Lauffeuer und lähmt Familienangehörige, Freunde, Bekannte und Trödler gleichermaßen. Burkhard Anders ist zu dieser Zeit in Berlin. Der 73-Jährige erfährt telefonisch die traurige Nachricht. „Es war unfassbar. Ich konnte es nicht glauben“, erinnert er sich kopfschüttelnd zurück. Doch es geht weiter. Und das muss es ja auch.

So steht Burkhard Anders mit weiteren Händlern am vergangenen Wochenende wieder am Hoyerswerdaer Gondelteich. Es ist der erste Trödelmarkt hier in diesem Jahr. Wenn einige Verkäufer nicht unbedingt der (Schlecht-)Wettervorhersage vom Wochenende vertraut hätten, wären auf den Flächen mit Sicherheit viel mehr Stände aufgeschlagen worden.

„Ein Flohmarkt unter freiem Himmel steht und fällt meist mit dem Wetter“, weiß Hauptorganisator Mathias Lehmann von der Cottbuser Veranstaltungsagentur Neels. An der Atmosphäre hat sich trotz alledem nicht viel geändert: Man schwatzt vor und hinter den Verkaufstischen, trinkt gemeinsam Kaffee, tauscht sich über Sammelobjekte aus oder feilscht auch mal gern um den Preis.

Unter den Händlern ist auch „Spiele-Rudi“. So wird der Mann genannt, der seit mehreren Jahrzehnten Hoyerswerda die Treue hält und immer wieder gern zum Gondelteich kommt, um Computerspiele zu verkaufen. Auch das kann heutzutage durchaus zu einem modernen Trödelmarkt dazu gehören. Burkhard Anders hat andere Dinge auf seinem Tisch liegen: Blank geputzt und schön platziert sind hier historische und bereits in die Jahre gekommene Silberpokale, Schilder sowie auch Medaillen und andere Ehrenzeichen zu finden. Etwas sehr Neckisches, eine nicht gleich auf den ersten Blick erkenntliche Funktion, verbirgt ein kleines Schweinchen an seinem Hinterteil. Das Preisschild an seiner Bauchunterseite nennt eine dreistellige Summe. Zu Recht, wie professionell-erfahrene Sammler einräumen. Denn „die Kleinplastik ist eine «Wiener Bronze» und kann auch als Zigarrenabschneider genutzt werden“, erzählt der Mann, der sich selbst als „Edeltrödler“ bezeichnet, viele Jahre in Spremberg gewohnt und in Spreetal gearbeitet hat. Der ehemalige Baumaschinenfahrer bediente auch den Bagger 1417 – bis Liedermacher Gerhard Gundermann seinen Arbeitsplatz auf der Maschine übernahm. Der Todestag des „singenden Baggerfahrers“ jährt sich am 21. Juni zum 20. mal – das weiß auch der Wahl-Berliner, der sich heute noch fest mit der Region verbunden fühlt. „Deshalb komme ich auch gern zu Trödelmärkten hierher.“.

Am 14. und 15. April wird das wieder so sein: Dann findet bereits der zweite Trödelmarkt in diesem Jahr am Gondelteich statt.

Im September gibt es aber eine kleine Änderung im Kalender. Eigentlich sollte der Trödelmarkt zusammen mit dem Stadtfest, das vom 7. Bis 9. September geplant ist, stattfinden. „Doch da sind die Standgebühren viel zu hoch. Deshalb wollen wir am 1. und 2. September den ersten großen Baby- und Kinderflohmarkt am Gondelteich starten. Zudem planen wir für diese Premiere auch eine Zusammenarbeit mit Hoyerswerdaer Vereinen“, erklärt Mathias Lehmann die alternativen Pläne.

