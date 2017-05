Zigarettendiebe sprengen Automaten Mitten in Riesa gab es am Montagmorgen eine laute Explosion. Die Täter haben damit nicht nur sich selbst gefährdet.

Nur noch Trümmer: Zigarettenautomat an der Ecke Robert-Koch-Straße/Klötzerstraße. © Christoph Scharf Nur noch Trümmer: Zigarettenautomat an der Ecke Robert-Koch-Straße/Klötzerstraße.

Die Ausgabeschächte sind leer – das Metallgehäuse ist Schrott.

Trümmerteile liegen auf dem Fußwegpflaster.

Verbogene Blechteile liegen auf dem Fußwegpflaster. Wild gezackte Scherben sind notdürftig auf einen Haufen zusammengefegt: Der Tatort an der Riesaer Robert-Koch-Straße gibt auch am Montagmittag noch einen Eindruck davon, wie heftig die Explosion war, die Kriminelle in den frühen Morgenstunden ausgelöst haben. Direkt gegenüber von Ölwerk und Jugendzentrum Riemix hat es am Montag um 3.50 Uhr einen gewaltigen Knall gegeben. Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten auf, der dort direkt vor einem Dönerladen auf dem Fußweg steht.

Laut Polizei stahlen sie daraus eine noch unbekannte Zahl von Zigarettenschachteln. Ein Blick in das zerstörte Innere verrät, dass die Ausgabeschächte leer sind. Nur ganz hinten unten scheinen noch zwei schlecht erreichbare Schachteln im Automaten festzuhängen. Ob die Täter auch das Münzgeld aus dem Automaten erbeuten konnten, stand am Montag noch nicht endgültig fest. „Die Geldkassette ist wohl noch drin“, sagt ein Polizeisprecher. In jedem Fall ist der Automat Schrott: Er wurde bei der Detonation stark beschädigt. Die Polizei schätzt allein den Sachschaden auf Tausende Euro. Noch schlimmer sei allerdings, dass die Täter mit der Aktion auch die Gesundheit von Unbeteiligten in Gefahr brachten: Die Splitter hätten leicht auch einen nächtlichen Radfahrer oder ein vorbeifahrendes Auto treffen können.

