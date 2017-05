Zigarettenautomat in die Luft gejagt Die Ganoven richten großen Schaden an. Aber haben sie auch Beute gemacht?

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

In der Nacht zum Dienstag, etwa gegen 1.50 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Straße Walkdamm. Die Täter zündeten einen unbekannten Sprengstoff im Ausgabeschacht des Gerätes. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Ob die Täter an Geld und Zigaretten rankamen, ist nicht bekannt.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter BMW gestohlen Radebeul. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte einen schwarzen BMW der 5er Reihe von der Reichsstraße. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Wagens beträgt etwa 18.000 Euro. Auto auf Feld geschleudert Radeburg. Die Fahrerin (29) eines Renault war Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr auf der Kalkreuther Straße unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung Meißner Landstraße (S 177) stieß sie mit einem dort fahrenden Skoda zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall auf ein Feld geschleudert. Die 55-Jährige Skodafahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Werbebanner gestohlen Gröditz. Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen an der Kleingartenanlage des Gröditzer Ortsteils Nauwalde ein Werbebanner. Das drei Meter lange Banner war an einem Zaun angebracht und wies auf die 800-Jahr-Feier der Stadt Gröditz hin. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren zweistelligen Bereich.

zur Startseite