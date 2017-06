Zigarettenautomat gestohlen Den ganzen Automaten hängten sich Unbekannte mit einem Seil an ihr Fahrzeug, um das Gerät aus der Verankerung zu reißen und anschließend in den Kofferraum zu laden.

© Symbolfoto: dpa

In einer filmreifen Aktion stahlen am zeitigen Montagmorgen zwei Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Die beiden fuhren ohne Licht mit einem hellen Opel (vermutlich Zafira) zu dem Automat, der an einer Scheune an der Burkhardswalder Straße befestigt war. Dort legten sie ein Seil um das Gerät, befestigten das andere Ende am Wagen und rissen den Automaten aus der Verankerung. Letztlich luden sie ihn in den Kofferraum des Opels und fuhren Richtung Taubenheim davon. Schadenangaben liegen noch nicht vor. (szo)

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Sonnenschirme gestohlen Radeburg. In der Nacht zum Donnerstag der vergangenen Woche stahlen Unbekannte zwei große Sonnenschirme vom Vorplatz des Sportplatzes an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee. Es handelt sich um etwa 4x4 Meter große, weiße Schirme mit einem Aufdruck „Radeberger“ im Wert von jeweils 1000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe die Schirme aufgrund ihres Gewichtes mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert haben. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Personen oder Fahrzeuge am Sportplatz beobachtet haben oder Angaben zum derzeitigen Standort der Schirme machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. Mountainbike aus Hausflur gestohlen Großenhain. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag aus einem Hausflur am Frauenmarkt ein schwarz-oranges Mountainbike „Merida Miami“. Der Zeitwert des Zweirades wurde nicht beziffert. Alkoholisierte 56-Jährige nach Unfallflucht ermittelt Priestewitz. Die zunächst unbekannte Fahrerin eines Audi fuhr am Montagnachmittag die Kottewitzer Straße mit der Absicht, die Großenhainer Straße (B 101) zu überqueren. Dabei übersah sie einen Ford (Fahrerin 60) und stieß mit dieser zusammen. Anschließend entfernte sich die Audifahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund von Zeugenhinweisen konnte eine 56-Jährige als Verursacherin ermittelt und an ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Da der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss bestand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,9 Promille. Den Führerschein ist die Audifahrerin los. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000Euro.

Die Polizei fragt: Wem ist der helle Opel im Bereich Seeligstadt/Taubenheim aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zum Fahrzeuge oder den Insassen machen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Automaten machen? Hinweise richten Sie bitte an das Polizeirevier Meißen oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

zur Startseite