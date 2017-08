Aus dem Gerichtssaal Zigarettenautomat gesprengt: Haft Ein 29-jähriger Mann hat einen nächtlichen Böller-Angriff gestanden. Sonst hatte er es auf Kellerboxen abgesehen. Geholfen hat das freilich nichts.

Anatoli J. ist keiner, der im Gerichtssaal viel Aufhebens macht. Ihn schien noch nicht einmal überrascht zu haben, dass ihm die Richterin plötzlich neben einem gesprengten Zigarettenautomaten zwei weitere Anklagen präsentierte. Der 1988 in Kasachstan gebürtige Mann stimmte sofort zu, auch diese Taten am Montag zu verhandeln. „Mein Mandant will heute mit allem abschließen“, sagte sein Verteidiger Daniel Sittner im Amtsgericht Dresden.

Zerspaner J. ist seit 2014 arbeitslos und hat ein Drogenproblem, weshalb er nachts unterwegs ist, um irgendwie zu Geld zu kommen. Am 19. Januar hat er in der Carl-Zeiß-Straße in Trachau einen Zigarettenautomaten mit einem Böller gesprengt. Punkt 21.40 Uhr. Aufgeschreckte Anwohner riefen die Polizei. Die Beamten stellten J. in der Nähe. In seinem Rucksack fanden sich 105 Euro in Hartgeld, drei Schachteln Zigaretten und Teile, die sich mit dem gesprengten Automaten in Verbindung bringen ließen. Der wurde total demoliert und schlug mit 4 050 Euro zu Buche, ein Trümmerteil soll auch noch eine Fassade beschädigt haben. Da J. vorbestraft war und keinen Wohnsitz hatte, wurde er verhaftet.

Der 29-Jährige hat die Tat gestanden. Er habe Geld gebraucht, weil er seit 2014 drogenabhängig sei, sagte er. Die Sucht sei auch der Grund, warum er im Mai, im August und im November vergangenen Jahres in mehrere Keller eingedrungen sei. In den Häusern in der Barbara-, der Kamenzer- und der Holbeinstraße habe er vor allem Fahrräder und Fahrradzubehör gestohlen. Aber auch einen Generator habe er gegen Crystal versetzt. Da der Angeklagte alle Vorwürfe einräumte und einer Verfahrensabsprache zugestimmt hatte, ersparte er sich und dem Schöffengericht eine lange Beweisaufnahme. Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Darüber hinaus muss er eine weitere Haftstrafe von 14 Monaten verbüßen, zu der er im März vergangenen Jahres verurteilt worden war.

Zwischen November 2016 und Februar haben unbekannte in Dresden rund zwei Dutzend Zigaretteautomaten gesprengt – auch nachdem J. bereits in Haft saß.

