Zigarettenautomat gesprengt

Waschsalon-Einbrecher gestellt

25.01.2018, 02.20 Uhr; Striesen In der Nacht zum Donnerstag konnten Polizisten einen mutmaßlichen Einbrecher stellen, der in einen Waschsalon an der Lauensteiner Straße eingedrungen war. Der 32-Jährige wollte gerade die Tür zum Kassenbereich aufbrechen, als die Beamten seinem Treiben ein Ende machten. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Dresdner wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. In einer ersten Vernehmung räumte der Mann zwei Einbrüche Anfang dieses Jahres in den Waschsalon ein. Außerdem werde geprüft, ob er für weitere Straftaten verantwortlich sei, hieß es.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

24.01.2018 ,11:30 Uhr, Niedersedlitz Zivilfahnder der Bundespolizei kontrollierten am Mittwochmittag am Bahnhof Dresden-Niedersedlitz einen libyschen Staatsangehörigen. Eine Identitätsfeststellung ergab dabei, dass gegen den 29-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls vorlag. Der Mann konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 527 Euro bezahlen und dadurch eine Freiheitsstrafe abwenden. Zudem bestehen gegen den Ertappten zwei Suchvermerke der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl. Die Beamten übermittelten ihre Daten zur Fortführung der Verfahren nach Leipzig.

Zeugen zu Unfall gesucht

24.01.2018, 17.55 Uhr; Pirnaische Vorstadt Am Mittwochabend waren ein silbergrauer Ford und ein schwarzer BMW auf der Pillnitzer Straße in Richtung Güntzstraße unterwegs und wollten an einem haltenden Linienbus vorbeifahren. Dabei streiften sich die beiden Wagen. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden unter der Rufnummer 0351 / 483 22 33.

Einbruch in Büro

23.01.2018, 3 Uhr bis 4.30 Uhr; Südvorstadt Einbrecher hebelten in den frühen Stunden des Dienstags die Zugangstür zu einem Firmenbüro an der Feldschlösschenstraße auf. Im Haus brachen sie einen Tresor auf und stahlen aus diesem Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.