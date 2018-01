Zigarettenautomat gesprengt Unbekannte Täter versuchten, mit Sprengmitteln am Freitagabend in Frankenberg an Glimmstängel zu kommen.

© Symbolfoto: dpa

Frankenberg. Ein Zigarettenautomat fiel am Freitagabend einem Anschlag zum Opfer. Kurz nach 23 Uhr nahmen Anwohner vom Frankenberger Ortsteil Dittersbach einen lauten Knall wahr. Unbekannte haben auf der Straße Am Sachsenpark einen Zigarettenautomaten mittels unbekannten Sprengmitteln zur Detonation gebracht. Der Automat wurde völlig zerstört. Ob und wieviel Bargeld und Zigaretten aus dem Automat entwendet worden sind, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro, teilt die Polizei am Sonnabend mit. (szo)

