Ziervögel gestohlen Radeberg. In der Nacht zu Donnerstag brachten Diebe in Radeberg in einen Kleingarten ein. Die Täter entwendeten sieben Ziervögel im Wert von etwa 425 Euro. Es handelte sich dabei um zwei Himalaya-Finken, zwei Schwarzkopfgrünlinge, zwei Wachteln und ein Magelanzeisig.

Spiegel von 29 Autos entwendet Bautzen. Bei drei Firmen wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Autos beschädigt. Die Täter entwendeten an der Kreckwitzer Straße von 15 Fahrzeugen, an der Niederkainaer Straße von sechs Firmenwagen und an der Muskauer Straße von acht Autos die Spiegelgläser. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.

Fensterscheibe an Schule eingeworfen Bretnig-Hauswalde. Am Donnerstagabend beobachteten Zeugen, wie Unbekannte in Bretnig-Hauswalde Fensterscheiben einer Schule an der Adolf-Zschiedrich-Straße einwarfen. Die Täter flüchteten.

Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß Radeberg. In Radeberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem Lkw gegen 8.10 Uhr die Christoph-Seidel-Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr kam. Dabei stieß der Laster frontal gegen einen Honda. Die 38-jährige Fahrerin und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 16000 Euro. Die Christoph-Seidel-Straße musste zur Bergung der Autos zeitweise voll gesperrt werden.