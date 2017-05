Ziemlich zufrieden Bei der Umfrage der SZ zum Stadtjubiläum schneidet Niesky gut ab. Aber es gibt auch Sorgen und Vorschläge.

Niesky wird von vielen Menschen als ruhige und lebenswerte Kleinstadt geschätzt. Schmucke Holzhäuser und gepflegte Gärten prägen das Stadtbild. © jens trenkler

Niesky. Bei der Fernsehshow „Familienduell“ müssen Kandidaten erraten, welche Antwort von einhundert zuvor befragten Personen am häufigsten genannt worden ist. Auch die Sächsische Zeitung hat anlässlich des 275. Geburtstages von Niesky in diesem Jahr bereits einhundert Menschen, welche die Stadt kennen, nach ihrer Meinung dazu gefragt. Die Befragten sollten dabei nicht nur erzählen, was sie mit Niesky verbindet, sondern auch was sie an der Kleinstadt schätzen und was gerne noch besser werden darf. Das erste Ergebnis nach einhundert Gesprächen ist ein bunter Blumenstrauß an Komplimenten. Ob gebürtig aus Niesky oder zugezogen – wer hier wohnt, dem gefällt die familiäre Atmosphäre. Viele sprechen Niesky sogar einen dörflichen Charakter zu. Kurze Wege und lange Freundschaften, das schätzen viele der Befragten. Die Nieskyer sind mit ihrem Städtchen ziemlich zufrieden.

Meinungsverschiedenheiten gibt es eigentlich nur zu einem großen Thema: Die Sanierung des Eisstadions wird mal beklatscht und mal kritisch hinterfragt. „Ich finde, für das Eisstadion wird zu viel Geld ausgegeben“, sagt die Nieskyerin Cindy Hoffmann. „Wenn das Eisstadion mal fertig umgebaut ist, wird es für Niesky ein Aushängeschild“, betont wiederum die Unternehmerin Beate Radisch. Dass die Sportvereine in der Stadt hervorragende Bedingungen vorfinden, stellt hingegen niemand infrage. Auch abseits von populären Sportarten wie Eishockey oder Fußball wird in Niesky viel geboten, loben die Befragten. Ob Akrobatik, Feldhockey oder Muay Thai – die Vereinslandschaft in der Kleinstadt muss sich nicht hinter den Angeboten von Großstädten verstecken.

Doch wenn sich so viele einig sind, dass das Leben in Niesky extrem lebenswert ist, warum ist die Stadt in den vergangenen Jahren dann stetig geschrumpft? Die zunehmende Überalterung Nieskys, das ist aus vielen Antworten herauszulesen, beschäftigt die Menschen. Es ist zweifelsohne die größte Herausforderung der kommenden Jahre. Viele fordern, dass mehr getan werden muss, um ehemalige Nieskyer zurückzuholen und den Nachwuchs in der Region zu halten. „Ich glaube nicht, dass das allein nur mit schnellem Internet gemacht ist“, sagt etwa Arnim Christgen aus See. Der Vizepräsident des Oberlausitzer Kreissportbundes ist nicht der einzige, den die Frage beschäftigt, wie sich Niesky verjüngen kann. „Meine Vision für Niesky wäre ein Wirtschafts- und Ortsteilentwickler. Es sind dringend attraktive Arbeitsplätze für junge Familien zu schaffen“, sagt Stadtrat Sandro Simmank aus Kosel.

Als einen großen Standortnachteil empfinden viele Befragte die schlechte Nahverkehrsanbindung der Stadt und ihrer Ortsteile. Gerade am Abend, nach 18 Uhr, fehlen Verbindungen, kritisiert Vanessa Berndt. „Umliegende Städte können nur mit dem Auto erreicht werden, besonders wenn man abends unterwegs ist, hat man kaum Möglichkeiten, nach Niesky wieder zurückzukehren“, moniert auch Rathausmitarbeiterin Simone Sturm.

Mit einem eigenen Krankenhaus vor Ort hat Niesky zwar eine deutlich bessere medizinische Versorgung als andere Orte vergleichbarer Größe. Doch trotzdem wünschen sich die Nieskyer weitere Fachärzte vor Ort. „Wir brauchen mehr Ärzte“, sagt etwa Ingeborg Scholze. Für einen Augenarzttermin müssen sie und andere bis nach Görlitz fahren. Unter der Woche mag das mit Bahn und Bus noch gehen. „Wenn man sonntags nach Görlitz will, zum Beispiel ins Klinikum, jemanden besuchen, gibt es keine gute Verbindung“, so die Seniorin.

Bei allem Lob für die hervorragenden Lebensbedingungen in Niesky, zeigt die Befragung auch, wo jedem ganz individuell der Schuh drückt. Da ist die Paketdienstfahrerin, die nicht genügend Stellplätze findet. Da gibt es den Unternehmer, dem die Gewerbemieten zu hoch erscheinen. Und der nächste wünscht sich, dass Niesky noch viel mehr in seine Parks investiert. Die Mehrheit aber schwärmt für Niesky. Viele Stadtbewohner loben, dass nicht nur die Sportler, sondern allen voran auch die Schüler in Niesky hervorragende Bedingungen vorfinden. An Einkaufsmöglichkeiten mangelt es ebenfalls nicht. Dass all das nicht als selbstverständlich hingenommen, sondern von den Nieskyern gewürdigt wird, spricht für sie.

