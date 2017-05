Ziemlich falsch Zahlen zu Sachsens Wachstum, Stromverbrauch und Arbeit mussten korrigiert werden. Wie kann so etwas passieren?

Hin- und her gerechnet und doch stimmte es nicht. © dpa

. Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich. Ob Konjunktur-Experte Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in Dresden oder Christian Micksch, Geschäftsführer des staatlichen sächsischen Energie-Agentur Saena – Wirtschaftsfachleute äußern sich verblüfft und überrascht, weil wichtige Daten stark korrigiert wurden.

Da meldete etwa das Statistische Landesamt, der Stromverbrauch in Sachsen sei über zehn Prozent höher als gedacht. Zehn Prozent, das macht viel aus und lässt sich nicht mit dem Auswechseln alter Glühbirnen wettmachen. Auch die Angaben der Arbeitsagentur zur Beschäftigung erwiesen sich als stark fehlerhaft, wie die Behörde einräumte. Schließlich meldete das Wirtschaftsministerium in Dresden auch noch, das Sachsens Wirtschaft 2015 Deutschlandmeister im Wachstum geworden sei – mit 2,7 Prozent statt der früher gemeldeten 1,5 Prozent. Die galten als unterdurchschnittlich, Sachsen schien sich vom innerdeutschen Aufholprozess abzukoppeln.

Wie kann es zu so starken Korrekturen bei Daten kommen, die doch einigermaßen messbar sein müssten? Gab es Fälschungen, will jemand vor der Wahl Statistiken verschönern? Professor Ragnitz hat diesen Verdacht nicht. Die neuen Zahlen beruhten tatsächlich auf neuerem Wissen, auf vervollständigten Daten. Auch Saena-Chef Micksch will nicht auf Statistiker schimpfen. Aber für möglich gehalten hätte er so starke Korrekturen nicht. Für jeden Einzelfall gibt es sachliche Erklärungen.

Korrektur 1: Stromverbrauch zehn Prozent höher als gedacht



Der Stromverbrauch lässt sich gut messen. In jedem Haus laufen Zähler, auf jede Kilowattstunde werden Steuern gezahlt – und dennoch hat das Statistische Landesamt rückwirkend bis zum Jahr 2009 den sächsischen Stromverbrauch neu berechnet. Im Jahr 2013 war der Verbrauch um 10,3 Prozent höher als bisher angegeben. Referent Andreas Oettel im Statistischen Landesamt sagte zur Begründung, dass Großunternehmen zunehmend Strom über die Börse einkaufen oder über Konzernzentralen in anderen Bundesländern. Diese Strommengen waren in den Tabellen der Statistiker bisher einfach nicht vorgesehen. Bis 2008 war das kein Problem: Strom musste damals beim örtlichen Stadtwerk oder Regionalversorger gekauft werden. Die Statistiker ließen sich daher einfach von den Kraftwerken die erzeugte Strommenge melden, zogen nur etwas ab wegen der Verluste in Leitungen und Kraftwerken, und schlossen daraus auf den Stromverbrauch. Erst jetzt ist auch der „Börsenstrom“ mitgerechnet.



Wenn Sachsen nun rund zehn Prozent mehr Strom verbraucht als bisher angenommen, dann verbrauchen andere Länder möglicherweise weniger als gedacht. Doch Absprachen unter den Statistikern gab es laut Oettel nicht. Sein Kollege Hendrik Tietje, im Statistischen Amt in Kiel für zwei Länder zuständig, hat eine ähnliche Korrektur vorgenommen: Auch für Schleswig-Holstein wurde der Stromverbrauch nachträglich höher angegeben, für Hamburg dagegen nicht korrigiert. Tietje sagt, die Statistiker seien auf die Angaben der Energielieferanten angewiesen. Mit Stromzählern arbeiten diese Ämter nicht.



Korrektur 2: Tausende Beschäftigte mehr in der Statistik als zuvor



Im Februar gab die Bundesagentur für Arbeit „Datenverarbeitungsfehler“ für mehrere Monate zu. Ihre Berichtigung: Im November hatten bundesweit 384900 Menschen mehr als bisher angegeben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Für Sachsen hieß es plötzlich, innerhalb eines Jahres seien laut neuer Hochrechnung 27600 Menschen zusätzlich in Beschäftigung gekommen – einen Monat vorher war nur von 16500 die Rede. Genaue Daten sollten bis Ende 2017 vorliegen, inzwischen ist von Anfang 2018 die Rede.



Wie kann es zu solchen Fehlern kommen, obwohl Arbeitgeber alle Beschäftigten bei den Sozialversicherungen an- und abmelden müssen und für sie Beiträge bezahlen? Die Ursache: Für dauerhafte Beschäftigungen gibt es immer nur Mitte Februar eine Jahresmeldung. Voriges Jahr wurden solche Meldungen durch einen Fehler „in größerem Umfang nicht berücksichtigt“. Bis das auffiel, wurden monatlich Zehntausende Beschäftigungsverhältnisse in der Hochrechnungs-Statistik „technisch beendet“ – eine alte Vorsichtsmaßnahme gegen verspätete Abmeldungen.



Korrektur 3: Wirtschaftswachstum in Sachsen stärker als erwartet



Der Fehler in der Beschäftigungsstatistik trug dazu bei, dass die Experten im Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung das Wachstum unterschätzten. „Diese falschen Daten kann man uns nicht anlasten“, sagt Ifo-Forscher Ragnitz. Doch einen Fehler habe er gemacht: die Dynamik zum Ende vorigen Jahres zu schwach eingeschätzt. Nach jüngsten Daten des Statistischen Landesamtes wuchs Sachsens Wirtschaft voriges Jahr um 2,7 Prozent – nicht bloß um 1,7 Prozent, wie Ifo noch im Dezember voraussagte. Zudem hat das Landesamt auch die Wachstumszahlen für 2015 stark angehoben. Expertin Leonore Hesse in Kamenz weist darauf hin, dass wichtige Daten oft erst nach mehr als einem Jahr vorliegen und dann in die neuen Hochrechnungen einfließen. Industrie und Bau hätten nachträglich viel bessere Zahlen gemeldet. Ragnitz warnt: Wachstumszahlen beruhen auf Schätzungen. Industrie und Bau liefern Umsatzzahlen, vom viel größeren Dienstleistungssektor fehlen sie. VW-Zahlen aus Niedersachsen werden auf mehrere Bundesländer verteilt. Der Ifo-Forscher rät, die nächste Korrektur abzuwarten.

zur Startseite