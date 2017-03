Sportschießen Zielsichere Deutschenboraer Bei den Landesmeisterschaften der Druckluftdisziplinen in Markkleeberg konnten Ihre Sportler einige neue Rekorde und viele Medaillen verbuchen.

© Symbolfoto: D. Schäfer

Viele strahlende Gesichter konnte die Schützengilde Deutschenbora am Wochenende fotografieren. Bei den Landesmeisterschaften der Druckluftdisziplinen in Markkleeberg konnten Ihre Sportler einige neue Rekorde und viele Medaillen verbuchen. Angetreten in acht von neun Mannschaftswettbewerben, gab es durchweg Gold. Dabei wurde gleich mit der Mannschaft der Herrenaltersklasse ein neuer Landesrekord aufgestellt. Seit 1993 ist die Schützengilde bereits Talentestützpunkt im Landessportbund, das spiegelt sich auch in den erreichten fünf Qualifikationsnormen für die Deutsche Meisterschaft im August in München wider.

Mit insgesamt 26 Teilnehmern konnte der kleine Verein erneut ein großes Starterfeld für diese Landesmeisterschaft stellen und ist damit im Gewehrbereich in Sachsen ganz vorn dabei.

Während 12 Starter im Nachwuchsbereich um Medaillen kämpften, bereitet sich aktuell die Altersklasse Schüler auf ihre Landesmeisterschaft im Juni vor. Die finden im Zeitraum der Landesjugendspiele statt. Die ersten Leistungsvergleiche haben die Nachwuchssportler erfolgreich bestanden. So konnte Anfang März der Nachwuchspokal im Bereich Gewehr gewonnen werden. Dabei handelt es sich um einen jährlichen Vergleichswettkampf für alle Nachwuchssportler der sächsischen Vereine, und die jungen Sportler aus Deutschenbora konnten sich hier zum 14. Mal in Folge durchsetzen und größere Vereine wie Leipzig, Chemnitz und Dresden hinter sich lassen. (ts)

