Zielschießen um den Pokal des Ortsvorstehers

Im Tharandter Ortsteil Kurort Hartha wird an diesem Sonnabend wieder um den Pokal des Ortsvorstehers geschossen. Der erste Schützenverein 1991 Kurort Hartha lädt dazu traditionell zu Beginn des neuen Jahres zum mittlerweile 17. Neujahrsschießen um den Pokal des Ortsvorstehers von Kurort Hartha im Sportschützenkreis V „Dresden und Umgebung“ ein. Der Wettkampf findet von 13 bis 16 Uhr in der Raumschießanlage im Vereinshaus Erbgericht in Kurort Hartha statt, sagt Ortsvorsteher André Kaiser.

Als Waffen sind Pistolen und Revolver mit offener Visierung zugelassen, wobei alle Waffentypen in einer Wertung geführt werden. Es werden zweimal sechs Schuss auf eine Präzisionsscheibe in 25 Meter Entfernung abgegeben. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Die beste Schützin oder der beste Schütze erhält den Pokal des Ortsvorstehers, ein kleines Geschenk und eine Urkunde, erzählt Kaiser. Der Pokal wird vom Ortsvorsteher selbst gestiftet. (SZ/ves)

