Zieleinlauf für die Berufsrallye 50 Oberschüler besuchen elf Unternehmen im Gewerbegebiet und lernen Berufe kennen. Das erforderte viel Vorbereitung.

Der Technikbegeisterte: Niklas Holter „Noch weiß ich nicht, was ich später einmal für einen Beruf lernen will, aber mit Technik sollte es was sein. Die Firma Porst Landtechnik habe ich mir ausgesucht, weil ich große und mächtige Fahrzeuge mag. Ich komme aus Hirschstein und mein Vater arbeitet in einem Betrieb im Ostrauer Gewerbegebiet. Dass es so viele Ausbildungsmöglichkeiten gibt, hätte ich nicht erwartet. Ich werde auch noch die Firma Teichert Nutzfahrzeuge besuchen. Es ist gut, dass ich einige Firmen kennenlerne. Wenn das Praktikum ansteht, weiß ich dann auch, wo ich mich bewerben kann."

Die Kreative: Clara Eberlein „Ich kann mir gut vorstellen, einmal Raumausstatterin zu werden. Der Beruf ist vielseitig und interessant. Was ich im Hammer-Markt gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt, vor allem die verschiedenen Fußbodenbeläge. Aber auch für die Farbgestaltung von Räumen gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Der Raumausstatter hat da eine hohe Verantwortung das Richtige für den Kunden zusammenzustellen und umzusetzen. Auch wenn ich handwerklich nicht besonders gut bin, kann man das sicher erlernen. Ich würde gern ein Praktikum bei Hammer beginnen.“

Der Computerfachmann: Erik Burkhardt „Am liebsten würde ich Systemprogrammierer werden. In Sachen Computer kenne ich mich aus. Leider kann ich diesen Beruf heute nicht kennenlernen. Da die Programmierung aber die Voraussetzung für die Büroarbeit am Coputer ist, habe ich mich bei der Firma Technik Center Sonntag, Pietsch Haustechnik und der Wein- und Sektkellerei über kaufmännische Berufe informiert. Die Firma Pietsch hat sogar ein Angebot, das eher meinen Vorstellungen entspricht. Die Ausbildung ist dann allerdings nicht in Ostrau, sondern im Stammhaus. Ich finde es gut, dass es die Berufsrallye gibt.“

Das kommt an – bei Schülern, Firmen und Lehrern. Jeder Achtklässler der Anne-Frank-Oberschule Stauchitz hat zur Berufsrallye in Ostrau mindestens zwei Ausbildungsberufe kennengelernt. Elf Firmen beteiligten sich an der Aktion, die von Christa Müller, Prokuristin der Firma Haustechnik Pietsch, in Zusammenarbeit mit der Praxisberaterin der Oberschule Susann Bähner ins Leben gerufen wurde. Die Schüler hatten in Vorbereitung der Rallye Hinweisschilder angefertigt und sich mit den Berufsbildern beschäftigt. „Das war auch gut so. Denn viele, die sich für die Ausbildung als Raumausstatter interessieren, denken, es werden Schaufenster dekoriert und Modepuppen angezogen“, sagte Henry Hänsel, Niederlassungsleiter des Hammer-Fachmarktes. Das Unternehmen stellte den Beruf des Raumausstatters, des Bodenlegers und den Kaufmann im Einzelhandel vor. Wie in den anderen Firmen erfuhren die Schüler, wie lange die Ausbildung dauert, welche Voraussetzungen mitgebracht werden müssen, wie hoch das Lehrlings-endgeld ist und welche Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung es gibt.

Alle Firmen hatten sich auf den Besuch der Schüler eingestellt. Sie berichteten über ihr Unternehmen, zeigten die Arbeitsplätze und manche hatten ein Quiz vorbereitet wie die Meffert Farbwerke oder Haustechnik Pietsch. Nicht nur so wurde die Aufmerksamkeit der Schüler gefordert. Neben ihrem persönlichen Interesse stand auch ein schulisches. Denn die Achtklässler hatten konkrete Arbeitsaufgaben erhalten. Wer wollte, konnte sich bei vielen Firmen für ein Praktikum vormerken lassen.

„Wenn wir als Unternehmer den Kindern nicht zeigen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es hier vor Ort gibt, verpassen wir eine große Chance. Deshalb ist die Berufsrallye eine großartige Sache“, so Bernd Sonntag, Vorsitzender des Gewerbeverbandes Ostrau und Umgebung. Auch seine Nachfolger Andrea und René Sonntag stellten Schülern das Unternehmen Technik Center Sonntag vor. „Schade, dass es solch eine praxisnahe Berufsorientierung nicht schon länger gibt. Ich hätte mir das auch für meine Tochter gewünscht“, so Andrea Sonntag. In dem kleinen Clanzschwitzer Unternehmen ist eine Ausbildung als Bürokaufmann, Metallbauer oder Mechatroniker möglich.

Rico Herrmann ist Werkstattleiter bei Porst Landtechnik und für die Ausbildung zuständig. Zurzeit lernen sechs Auszubildende im Firmensitz in Ostrau. Zwei beginnen im August ihre Lehre als Land- und Baumaschinenmechatroniker. Sie dauert dreieinhalb Jahre. „Es ist gut, wenn die Schüler schon beizeiten wissen, was sie bei uns erwartet. Wir haben hier viel zu bieten, aber wir arbeiten teilweise auch am Wochenende“, so Herrmann. Nach der Rallye durch elf Firmen trafen sich alle Beteiligten im Wilden Mann – zum Pizzaessen und einer kurzen Auswertung.

