Zieht die Bundespolizei nach Zittau? Der Standort in Rosenthal wird aufgegeben und ein bestimmtes Objekt in der Stadt derzeit als neuer Sitz geprüft.

Die Bundespolizei hat ihren Sitz momentan in Rosenthal. © Matthias Weber

Die Anzeichen für einen Auszug der Bundespolizisten aus ihrem angestammten Sitz in Rosenthal verstärken sich. „Die Prüfung eines möglichen Umzugs in ein anderes Gebäude innerhalb der Region beziehungsweise der Stadt Zittau kann ich bestätigen“, teilte Janine Lumtscher von der Bundespolizeiinspektion in Pirna auf SZ-Anfrage mit. „Durch den möglichen Umzug wird sich an der Anzahl der Mitarbeiter dieser Bundespolizeidienststelle nichts ändern.“ Details nannte sie wegen der ausstehenden Ergebnisse einer Prüfung geeigneter Immobilien nicht.

Auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bestätigte auf SZ-Anfrage die Suche der Bundespolizei nach einem neuen Standort. Weil „die derzeit genutzte Liegenschaft in Hirschfelde aus verschiedenen Gründen nicht mehr bedarfsgerecht ist“, teilte ein Vertreter der Anstalt auf Anfrage mit. Ein Objekt, das derzeit auf Tauglichkeit geprüft werden soll, ist laut der Bima-Auskunft die Chopinstraße 10 bis 12 in Zittau. Das Gebäude am Grenzübergang wurde früher vom Zoll, zwischenzeitlich als Asylbewerber-Unterkunft genutzt und steht derzeit leer. Bisher wollte es die Bima verkaufen oder anders verwerten. (SZ/tm)

zur Startseite