Zieht das Pinguin-Café auf den Alaunplatz? Der Zoo-Pavillon wird derzeit in seine Einzelteile zerlegt. Pläne für einen Wiederaufbau gibt es schon.

Später sollen sie wieder zusammengesetzt werden.

Kurz nach dem Mittag stellen sich die ersten Besucher an die Theke, heben ein Stück Eierschecke aus der Vitrine und bestellen frisch gebrühten Kaffee. Erinnerungen an die Sonntagnachmittage im Pinguin-Café. Schon bald könnte wieder Leben in den Pavillon einkehren, allerdings nicht mehr im Dresdner Zoo.

Am Freitag haben Transporter die ersten Teile des Gebäudes in der kunsthistorischen und denkmalpflegerischen Sammlung der Stadt, dem Lapidarium, abgeladen. Dort lagern bereits Artefakte von Bauwerken, die nach dem Luftangriff 1945 geborgen werden konnten. Das Pinguin-Café wird seit zwei Wochen Stück für Stück zerlegt. Es macht Platz für einen neuen, modernen Imbiss. Den Anstoß, das Café als Zeitzeugnis der Dresdner Nachkriegsmoderne zu retten, gab die Initiative „Ostmodern“. Die Stadt schloss sich an. „Aus unserer Sicht ist das Café erhaltungswürdig, es ist stadtgeschichtlich wertvoll“, sagt Manfred Wiemer, der das Denkmalschutzamt leitet. Deshalb habe sich die Stadt dafür eingesetzt, das Gebäude nicht zu verschrotten. Eine Studentin des Instituts für Baukonstruktion an der TU hatte den Zustand des Cafés bewertet und herausgefunden, dass es sich ab- und später wieder aufbauen lässt. 40 000 Euro stellte der Stadtrat dafür zur Verfügung.

Brandschutz muss geklärt werden

Zu den Teilen, die eingelagert werden, gehören die Stahlkonstruktion, ein Element der Dachschalung, ein originaler Raumteiler und Waschbetonplatten der Außenanlage in unterschiedlichen Farben. Die Herausforderung bestehe darin, die für einen Wiederaufbau notwendigen Teile von den zu entsorgenden Materialien zu trennen, so die Stadt.

„Es ist nicht unser Ziel, die Einzelteile auf Dauer im Lapidarium liegen zu lassen“, so Wiemer. Tatsächlich habe sich bereits ein interessierter Gastronom gemeldet. „Er hat ernsthafte Überlegungen für ein Sommercafé auf dem Alaunplatz geäußert.“ Zunächst müsse aber geklärt werden, wie das baurechtlich möglich ist. Das Café ist 1973 neben dem Pinguin-Gehege im Zoo aufgebaut worden. Heute würden ganz andere Standards bei der Hygiene und beim Brandschutz gelten. Sollte der Pavillon doch nicht in der Neustadt aufgebaut werden, so könnte sich die Stadt vorstellen, ihn selbst im Jahr 2025 zusammenzusetzen. Dann, so hofft Wiemer, trägt Dresden den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ und richtet die Feierlichkeiten aus. Das Häuschen, ein Beispiel für die architektonische Rezeption der internationalen Moderne und der Modulbauweise, würde sich dabei hervorragend als Info-Pavillon eignen. Auch für andere Ideen sei die Stadt offen. Es wird demnächst eine Konzeptausschreibung geben, die eine zukünftige Wiederaufstellung und Nutzung zum Ziel hat.

Es wäre nicht das erste Mal, dass das Pinguin-Café eine neue Heimat bekommt: Gebaut wurde es anlässlich des 20. DDR-Geburtstages. Für die Ausstellung „Kämpfer und Sieger“ entstanden um den Strausberger Platz in Berlin zahlreiche Cafés, darunter das Boulevard-Café nach Plänen des Architekten Erich Lippmann. Gebaut wurde es vom VEB Stahlhochbau Eberswalde. Das Kleinod verschwand nach der Ausstellung und wurde mehreren Städten in DDR angeboten, sagt Bernhard Sterra, Abteilungsleiter im Denkmalschutzamt. „Dresden hat sich schließlich dafür interessiert.“ Das Café sei von vornherein so konzipiert gewesen, dass es sich problemlos ab- und wieder aufbauen lässt.

Schaden nehmen die Einzelteile nicht im Lapidarium, versichert die Stadt. Die Dreiecks-Dachstahlträger, die Stützen, der Beton – alles werde abgedeckt. Holz, das modern könnte, sei ohnehin nicht dabei. „Wir haben bei der Suche nach einer Nachnutzung also erst einmal keinen Termindruck“, so Sterra.

Der Bau des neuen Cafés im Zoo soll bald beginnen. Geplant ist ein flacher Bau mit einem weißen, plattenförmigen Dach und schwarzen Holzlatten – die Farben der benachbarten Pinguine. Zum Zoo hin ist ein großer Glasanteil vorgesehen, sodass die Besucher den Tieren beim Schwimmen zuschauen können. Für 100 Gäste soll drin Platz sein, für 100 weitere auf der Terrasse.

