Zieht bei Schlecker eine Spielothek ein? Trotz des klaren Vetos der Gemeinde kann sich das Landratsamt anders entscheiden. Nun soll ein Anwalt helfen.

Im ehemaligen Schleckermarkt soll eine Spielothek entstehen. Die Gemeinderäte sind dagegen. Das Landratsamt Mittelsachsen sieht die rechtliche Lage anders. Jetzt will sich die Gemeinde an einen Anwalt wenden. © Dietmar Thomas

Die Betreiber von Spielotheken zieht es aufs Land. „Das hängt mit dem Glücksspielstaatsvertrag zusammen. Solche Einrichtungen haben klare Vorgaben. Sie müssen seit einiger Zeit mehr als 250 Meter von einer Schule entfernt sein“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). In Ostrau könnte dieser Abstand das Zünglein an der Waage sein. Denn im ehemaligen Schleckermarkt will ein Automatenaufsteller eine Spielothek ansiedeln. Unweit entfernt befindet sich die Sportstätte, die von den Mädchen und Jungen der Schule sowie den Kindern und Jugendlichen von Vereinen genutzt wird. Auch Schule und Jugendclub sind in der Nähe. Bei der gesetzlichen Festlegung geht es um den Jugendschutz.

„Die Ansiedlung einer Spielothek liegt nicht in unserem Interesse, besonders wenn es um die Gefährdung unserer Jugendlichen geht“, so Schilling. Damit will er noch einmal die Ablehnung der Gemeinde zum Vorhaben des Automatenaufstellers aus Grimma unterstreichen. Die Gemeinde tritt von ihrer Entscheidung nicht zurück“, sagte der Bürgermeister. „Ob die Bauordnungsbehörde des Landratsamtes unseren Argumenten folgt, können wir nicht beeinflussen“, erklärte Schilling. Gemeinderätin Heike Grundmann schlug vor, einen Rechtsanwalt ins Boot zu holen. Vielleicht gebe es ja ein Referenzurteil, so Grundmann. Die Räte stimmten einem Beratungsgespräch mit einem Anwalt zu.

Das Landratsamt begründet seine mögliche Zustimmung damit, dass das Betreiben einer Spielothek im Bebauungsplan des Gewerbegebietes weder ausdrücklich erlaubt noch verboten ist. „Es wurde geprüft, ob es schon Ausnahmefälle gegeben hat. Und das ist der Fall“, so der Bürgermeister. Der Bereich, auf dem das Geschäfts- und Wohnhaus steht, wurde als Gewerbefläche ausgewiesen. Es hätte also nur die Ansiedlung von Gewerbe gestattet werden dürfen. Nun gibt es im Objekt ein Hotel und etwa 18 Wohnungen. Außerdem ist eine Gaststätte entstanden. „Es wurden also Ausnahmen zugelassen“, sagte Schilling. Wenn der Antragsteller klage, habe die Gemeinde wahrscheinlich keine Chance, Recht zu bekommen.

Obwohl der Bürgermeister in den vergangenen Tagen wegen des Themas oft angesprochen wurde und die Bürger besorgt sind, kam zur Ratssitzung nur Paata Kvantidze. Er ist Georgier, studierte bis 2009 in Berlin und ging in seine Heimat zurück. Von dort floh er mit seiner Familie vor dem Krieg und gehört zu den Flüchtlingen, die in Ostrau wohnen. Da Kvantidze gut Deutsch sprechen kann, verfolgten die Räte aufmerksam seine Worte zur Thematik. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen davor schützen, spielsüchtig zu werden. Ich habe schon versucht, solche Leute zu retten. Es war einfach nur schlimm.“, so der Georgier. Für Menschen, die wenig Perspektive hätten, sei solch eine Spielothek ein Lockvogel. „Ich sehe in der Spielothek eine Gefahr. Sie wird nichts Gutes bringen“, so Paata Kvantidze.

„Eine solche Einrichtung in unserer Gemeinde ist nicht wünschenswert, auch wenn wir durch Steuereinnahmen Geld in die Haushaltkasse bekommen würden. Das ist in diesem Fall nicht vordergründig“, sagte der Bürgermeister.

zur Startseite