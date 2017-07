Ziegelwall voll gesperrt Ab Montag müssen sich Autofahrer in Bautzen auf eine neue Umleitung einstellen. Die hat auch Folgen für den Busverkehr.

Eine weitere Baustelle gibt es ab Montag in Bautzen. © dpa

Autofahrer in Bautzen müssen ab Montag mit einer weiteren Umleitung leben. Weil eine Fernwärmeleitung verlegt wird, ist der Ziegelwall im Kreuzungsbereich zur Löbauer Straße voll gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mittwoch, den 2. August, andauern. Wie das Rathaus mitteilt, können Autofahrer, die aus Richtung Gesundbrunnen kommen, die Thomas-Müntzer-Straße, die Löbauer Straße und die Steinstraße als Umleitung nutzen. Alternativ bietet sich für Autofahrer auch die Strecke über die Muskauer Straße, den Stadtwall und den Wendischen Graben an. Für die Ausfahrt aus der Stadt hin zum Gesundbrunnen gilt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

Die Baustelle am Ziegelwall sorgt auch dafür, dass der Bus nicht mehr überall stoppen kann. So werden ab Montag die beiden Haltestellen „Wall-/Weigangstraße“ und „Am Ziegelwall“ nicht bedient. In beiden Richtungen fahren die Busse über die Karl-Liebknecht-Straße, Stieberstraße und die Thomas-Müntzer-Straße. (SZ)

zur Startseite