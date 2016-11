Ziegeleiteich wird saniert Die lange angekündigten Arbeiten können beginnen. Wann die Erschließungsarbeiten für das umliegende Wohngebiet starten, ist noch immer offen.

Die Sanierung des Ziegeleiteichs hat begonnen. Laut Thomas Böse vom Referat Bau fand zum Wochenstart eine erste Bauberatung statt. Ziel der Arbeiten ist die Wiedervernässung des Teichs. Er liegt im Absenkungstrichter des Tagebaus Nochten und ist seit einigen Jahren ausgetrocknet. Im Zuge der Arbeiten werden die Ufer um drei Meter abgeflacht. Das Gewässer wird damit künftig nicht mehr ganz so tief sein wie im ursprünglichen Zustand, so Böse. Die Austrocknung des Teichs ist als Bergbauschaden anerkannt. Die Finanzierung der Revitalisierung übernimmt deshalb Vattenfall beziehungsweise die neu formierte Gesellschaft Leag. Der Auftrag ist an die Garten- und Landschaftsbaufirma Garten Eden vergeben worden. Als Fertigstellungsdatum nannte Thomas Böse den April 2017.

Der Ziegeleiteich ist das Kernstück des neuen Wohngebiets Allbau/Ziegelei nahe dem Stadtzentrum zwischen Jahn-, Forster- und Straße des Friedens. Die Stadtverwaltung arbeitet bereits seit mehreren Jahren an dem Projekt. Wie Böse im Bau- und Wirtschaftsausschuss bekanntgab, sollen die Stadträte voraussichtlich im Januar über die Änderungen im Rahmen des Abwägungsverfahrens entscheiden. Anschließend könnten dann die Erschließungsmaßnahmen vorangetrieben werden. Einen konkreten Termin, wann Kanäle und Leitungen verlegt beziehungsweise Straßen gebaut werden, nannte Böse nicht, stellte aber in Aussicht, dass dies in Teilbereichen 2017 geschehen werde. Zu den ersten Bereichen, die erschlossen werden, gehören die Areale an der Jahn- und der Gelsdorfstraße.

zur Startseite