Ziegelei-Gelände wird hübsch gemacht Das Areal in Weißwasser soll bepflanzt werden und Wege erhalten. Auch ein Teil der Bäume bleibt wohl stehen.

Voriges Jahr liefen noch die Abrissarbeiten an der Alten Ziegelei in Weißwasser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Der Stadtrat hat einstimmig erste Maßnahmen zur Aufwertung und weiteren Entwicklung des Allbau/Ziegelei-Geländes zwischen Jahnstraße, Straße des Friedens und Forster Straße in Weißwasser beschlossen. Die Planungen dafür sind bereits im vergangenen Jahr vergeben worden. Der Abstimmung ist Klartext-Stadtrat Hans-Jürgen Beil wegen Befangenheit ferngeblieben. Für knapp 91000 Euro ist die Firma Garten Eden aus Halbendorf mit Pflanzarbeiten und dem Wegebau in dem Areal beauftragt worden. Für 53000 Euro übernimmt nun die Firma Beil aus Weißwasser Rodungsarbeiten auf dem Gelände, auf dem seit vergangenem Jahr formal Baurecht besteht.

„Was an Baumbestand erhaltenswert ist, soll nicht abgeholzt werden“, betont dabei Bauamtschef Thomas Böse. Ein Kahlschlag sei nicht geplant. Ferner seien von den Arbeiten auch nicht die Gärten betroffen, die von der Jahnstraße aus betreten werden können. Es müsse nun, vor allem um den See, der von der Bergbaubetreiberin Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) saniert wird, der Wildwuchs entfernt werden. Heinz Schreiber (Linke) erkundigt sich, warum es für die Rodungsarbeiten keine Kostenschätzung gibt. „Das ist einfach schwierig einzuschätzen“, entgegnet Thomas Böse.

„Ein Teil des Garagenkomplexes in der Nähe der Waldeisenbahn an der Jahnstraße soll bis Mitte des Jahres freigezogen sein“, informiert Thomas Böse weiter. Dass es so gravierende Preisunterschiede zwischen den Bietern gibt, für Pflanz- und Wegearbeiten schwankten die Preise zwischen 91000 und 235000 Euro, erklärt Thomas Böse so: „Ein Bieter verlangte für die Bewässerung der neu gesetzten Pflanzen für ein Jahr 3000 Euro. Ein anderer 24000 Euro.“ (ckx)

