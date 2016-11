Aus dem Gerichtssaal Zickenkrieg im Treppenhaus Eine Coswigerin besprüht ihre Nachbarin mit Pfefferspray. Es war Notwehr, sagt sie. Seit Jahren liegen beide im Clinch.

Problemlösung mit Pfefferspray. Eine Coswigerin sprüht ihrer Nachbarin Tierabwehrspray ins Gesicht, trifft auch deren Tochter. Jetzt hat sie ein Problem. © Sebastian Schultz

Es geht mal wieder laut zu in diesem Haus an der Moritzburger Straße in Coswig. Eine 33-jährige Frau hat Stress mit ihrem Freund. Oder umgekehrt. In dem Haus haben die Wände Ohren. Besser gesagt, die sind so dünn, dass in der Nachbarwohnung jedes Wort zu hören ist. Eine 31-jährige Nachbarin ist durch den Krach genervt. Auch sie wird jetzt laut. „Haltet endlich die Fresse da drüben“, soll sie gerufen haben. Kurz danach wummert es an der Wohnungstür. Davor steht die aufgebrachte Frau.

Als die Nachbarin die Tür öffnet, bekommt sie sofort, unvermittelt und ohne etwas zu sagen Pfefferspray mitten ins Gesicht. Auch ihre vier Jahre alte Tochter bekommt etwas ab. Wegen gefährlicher Körperverletzung saß die Coswigerin am Dienstag nun vor dem Meißner Amtsgericht. Es war gar nicht so einfach, sie dorthin zu kriegen. Zum ersten Termin erscheint sie einfach nicht. „Ich hatte starke Zahnschmerzen, mein Freund hat mich entschuldigt“, sagt sie dem Richter. Der nimmt die Entschuldigung nicht an, schickt die Polizei vorbei, um die Angeklagte zu holen. Doch die Vorführung scheitert, sie ist nicht zu Hause. So erlässt der Richter Haftbefehl.

Vorige Woche wird sie schließlich gefasst. Und belegt einen „Schnupperkurs“ im Gefängnis. Fünf Tage sitzt sie bis zum Verhandlungstermin in Haft. Ihren beiden sechs und acht Jahre alten Kindern, die abwechselnd bei ihr und dem leiblichen Vater leben, erzählt sie, dass sie für ein paar Tage bei der Oma sei. Bei der „Oma“ im Gefängnis hat sie viel Zeit zum Nachdenken. Die nutzt sie für eine Erklärung, in der sie nach Rechtfertigungen für ihre Tat sucht. Die Nachbarin nehme Drogen und sei eine schlechte Mutter. Seit langem gebe es Streit, weil die Nachbarin einfach die Hausordnung nicht mache.

Nach den Rufen der Nachbarin, habe sie „das klären wollen“. Weil sie starke Grippe gehabt habe und deshalb körperlich unterlegen gewesen sei, habe sie das Tierabwehrspray mitgenommen. Das habe sie stets in der Hosentasche. Es sei Notwehr gewesen. „Die wollte mich angreifen. Ich war in Rage. “ Auf die Idee, sich wenigstens zur Verhandlung bei der Nachbarin zu entschuldigen, kommt sie nicht. Die erzählt das anders. Die Angeklagte habe mit dem Fuß gegen die Tür getreten, das Spray schon in der Hand gehabt und sofort losgesprüht.

Die Staatsanwältin gibt auch der Geschädigten eine Mitschuld. Sie habe die Tür geöffnet, obwohl sie wusste, dass es zu einer Auseinandersetzung komme, die Situation provoziert.

Achtmal wurde die Angeklagte schon verurteilt, weil sie schwarz mit der Bahn fuhr. Allein 4 300 Euro hat sie deshalb an Geldstrafen bezahlt, hinzu kommen die Gerichtskosten. Zuletzt bekam sie vom Amtsgericht Dresden eine Haftstrafe auf Bewährung, erneut wegen Schwarzfahrens. Auch in psychischer Behandlung war die Frau schon, brach diese aber ab. „Die Psychologin passte mir nicht“, sagt sie, die zwar Realschulabschluss hat, aber ihre Lehre als Altenpflegerin abbrach. „Ich hatte Probleme mit dem Tod.“

Probleme ganz anderer Art könnte sie bekommen, wenn sie sich jetzt nicht zusammenreißt. Denn sie wurde zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. „Sie weichen den Probleme aus, verdrängen die Realität, stellen sich nicht ihren Taten“, der so Richter. Probleme mit der Nachbarin dürfte sie hingegen nicht mehr bekommen. Die Angeklagte ist inzwischen ausgezogen.

