Zgorzelecer Schwung und Lausitzer Trompetentöne Am Sonnabend lockte das Kinderfest viele Görlitzer in den Stadthallengarten. Am Sonntag gab es ein buntes Programm beim Kulturpicknick auf dem Theatervorplatz.

Auftritt polnischer Tanzgruppen beim Kinderfest © nikolaischmidt.de

Görlitz. Vor zehn Tagen erhielt das Dom Kultury noch eine Auszeichnung der Europastadt Görlitz/Zgorzelec für seine grenzüberschreitenden Verdienste, am Wochenende zeigten Tanzgruppen des Zgorzelecer Kulturhauses was das praktisch heißt. Sie gestalteten die Bühnenshow beim Kinderfest im Stadthallengarten. Rund 500 Besucher – darunter viele aus Zgorzelec – folgten der Einladung des Fördervereins Kulturstadt Görlitz, der zusammen mit weiteren Vereinen und Firmen ein buntes Programm an zahlreichen Ständen vorbereitet hatte. Das Fest sollte an historischem Ort an das erste Kinderfest nach dem Krieg 1945 sowie die zahlreichen, von der Görlitzer Stadthalle organisierten Feste „Wir, die Neißekinder“ erinnern. Vielleicht hat es auch eine neue Tradition geboren.

Am Sonntag lockte das Kulturpicknick zahlreiche Besucher auf den Vorplatz des Gerhart-Hauptmann-Theaters in Görlitz. Auf der Bühne spielten unter anderem Blechbläser der Neuen Lausitzer Philharmonie.

In der Bildergalerie sind Fotos von beiden Veranstaltungen zu sehen.

