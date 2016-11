Zeugnis-Zeit für deutsche Schüler In wenigen Tagen werden die Ergebnisse der neuen Pisa-Studie vorgelegt. Bildungsexperten hoffen auf solide Noten.

Gymnasiasten schreiben das Wort PISA auf eine Schultafel. An der jüngsten Pisa-Studie waren Zehntausend 15-Jährige in Deutschland beteiligt. © dpa

Die Spannung steigt. Am 6. Dezember veröffentlicht die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ihre sechste Pisa-Bildungsstudie. Zehntausend 15-Jährige in Deutschland und mehr als eine halbe Million weltweit ließen sich dafür auf fünf Kompetenzfeldern testen.

Wie ist die Ausgangslage vor der sechsten Pisa-Auflage seit 2000?

Nach dem „Pisa-Schock“ vor 15 Jahren und diversen Bildungsreformen wurde die Kompetenz deutscher Schüler 2003, 2006, 2009 und 2012 stetig besser, ohne dass es zu Spitzenrängen reichte. So steigerte sich Deutschland in Mathematik von 490 auf 514 Punkte, näherte sich dem Pisa-Vorbild Finnland (519) an. In Lesekompetenz stieg die Formkurve von 484 auf 508 Punkte (Finnland 524), in Naturwissenschaften ging es von 487 auf 524 Punkte hoch (Finnland 545). „Es gibt keinen Grund, warum Deutschland sich nicht an den leistungsstärksten europäischen Bildungssystemen orientieren sollte“, sagt Pisa-Chefkoordinator Andreas Schleicher.

Soll Deutschland auch mit asiatischen Musterschülern konkurrieren?

An der Pisa-Spitze standen mit großem Vorsprung asiatische Länder oder Regionen wie Shanghai (613 Punkte!), Singapur, Hongkong und Südkorea. Pisa-Experte Schleicher hebt hervor, dass dort im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern die besten Lehrer oft vor den schwierigsten Schülern stehen.

Wie steht es um den Zusammenhang soziale Herkunft – Bildungschancen?

Dies war beim Pisa-Desaster 2000/2001 der peinlichste Befund: Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien schnitten viel schwächer ab als bessergestellte Mitschüler. Das Phänomen wurde bis zum Pisa-Test 2012 registriert, wenngleich in weniger dramatischer Form.

Was ist von Pisa 6.0 zu erwarten?

Der im Mai 2015 organisierte Test für weltweit mehr als 500 000 Schüler in gut 70 Ländern war inhaltlich so breit aufgestellt wie nie zuvor. Zusätzlich wurden Kompetenzfelder wie Problemlösen im Team und Wohlbefinden der Schüler auf den Prüfstand gestellt – wohl auch um der Kritik vorzubeugen, die OECD orientiere sich zu sehr am „Nutzwert“ von Schule für den Arbeitsmarkt.

Wie sich dies für Deutschland auswirkt, wird man am 6. Dezember wissen. Die Erwartungen entsprechen wohl nur einer soliden Note 3. (dpa)

