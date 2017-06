Aus dem Gerichtssaal Zeugin belastet Angeklagten schwer Ein 26-jähriger Mann aus Hartha steht wegen Körperverletzung vor Gericht. Das Urteil fiel erst am zweiten Prozesstag.

Abgesprochen schienen die Aussagen der Zeugen am ersten Verhandlungstag gegen einen 26-jährigen Mann aus Hartha. Alle waren Freunde des mutmaßlichen Täters. Die Geschädigten konnten aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht sagen, wer sie geschlagen hat. Deswegen und weil eine Zeugin, die der Polizei den Hinweis auf den Täter gab, unentschuldigt in der Verhandlung fehlte, musste das Gericht einen weiteren Prozesstag festlegen.

Vorgeworfen wurde dem 26-Jährigen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Am 17. Dezember 2016 soll der Angeklagte auf dem Weihnachtsmarkt in Hartha einem 23-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag soll die Brille des Opfers zu Boden gefallen sein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Der Geschädigte erlitt Hämatome. Danach soll der Schläger auf den Freund des 23-Jährigen eingeschlagen haben. Das 28-jährige Opfer erlitt eine Schädelprellung und eine Prellung des rechten Oberarms (der DA berichtete).

Die Zeugin, die am ersten Verhandlungstag unentschuldigt fehlte, sollte vom Gericht ein Ordnungsgeld erhalten. Doch sie hatte die Ladung zur Verhandlung nicht bekommen. Von dem Prozess und dem Ordnungsgeld erfuhr sie aus der Zeitung. Sie meldete sich beim Gericht. Richterin Magdalena Richter hob den Ordnungsgeldbeschluss wieder auf.

In der Zeugenbefragung sagt die 21-Jährige, dass sie etwa 200 Meter entfernt von dem Angeklagten und seinen Freunden gestanden hätte. Weil es dunkel war, erkannte sie den Schläger nur schemenhaft. „Er hat einmal zugeschlagen“, sagt sie. Einen ersten Schlag will sie nur gehört haben. Dass der Beschuldigte der Schläger war, erfuhr sie anhand der Täterbeschreibung der Geschädigten. Der Täter trug Tunnelohrringe. Die Zeugin kennt den Beschuldigten. Sie wusste, dass er der Einzige in der Gruppe der Streitenden war, der Tunnelohrringe hatte. „Ich habe in Hartha gewohnt“, sagt sie. „Er rastete immer aus, auch zum Brunnenfest und zum Stadtfest.“ Im Bundeszentralregister hat der Angeklagte drei Einträge, zwei davon wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Obwohl Verteidiger Rechtsanwalt Stefan Günther aus Leisnig auf Freispruch plädiert, verurteilt Richterin Richter den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Als Bewährungsauflage muss er 500 Euro an die Lebenshilfe zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten gefordert, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

