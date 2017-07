Aus dem Gerichtssaal Zeugin bekommt kalte Füße Eine Schlägerei zwischen Linken und Rechten auf dem Weinfest in Meißen beschäftigt zum zweiten, aber nicht zum letzten Mal die Justiz.

Wer hat zugeschlagen in dieser Nacht beim Weinfest? Der Angeklagte will es nicht gewesen sein. Die Zeugin, die ihn schwer belastet, erscheint nicht. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Wenn linke und rechte Gruppierungen aufeinandertreffen, geht das meist nicht gut, endet in Schlägereien. Erst recht, wenn die Protagonisten dem Alkohol reichlich zugesprochen haben. So war das auch beim Weinfest in Meißen, besser gesagt, lange nach dem Weinfest. Denn an jenem Sonntagmorgen um 4.30 Uhr ist das Fest schon lange beendet. Etliche Männer haben derweil in einer Kneipe weitergefeiert. Als sich die Gruppen an der Martinstraße begegnen, fliegen erst Flaschen, dann die Fäuste. Neben Heil-Hitler-Rufen soll auch der Hitlergruß gezeigt worden sein. „Das war knapp, Jungs. Geht mal wieder nach Hause“, sagt ein Linker, als gerade eine Flasche geflogen kam. Plötzlich kommen zwei Leute auf ihn zu, ruckzuck hat er eine Faust mitten im Gesicht. Er wird an den Zähnen verletzt, ein Schneidezahn lockert sich. Die Täter können zunächst fliehen, steigen in ein Auto ein, das auf den Arkaden geparkt wurde. Doch die Polizei ist schnell da, kann sie am Plossen stellen. Der Geschädigte und seine damalige Freundin erkennen den Schläger, einen 30-jährigen Meißner wieder. Vor einem Jahr musste er sich vor dem Amtsgericht Meißen verantworten. Der Schläger wird wegen Körperverletzung g zu einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss er an das Opfer 1 000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Doch zu Ende ist die Geschichte damit nicht. In dieser Woche sahen sich die beiden erneut vor Gericht. Denn der Angeklagte will das Urteil nicht akzeptieren, ist in Berufung gegangen. Er will es nicht gewesen sein, sein Verteidiger Carl-Christian Ross will einen Freispruch erreichen.

Der Geschädigte tritt als Nebenkläger und Zeuge auf. Noch heute leidet er unter dem Vorfall, hat Nervenschäden, eine Heiß-kalt-Problematik an den Zähnen, wie sein Verteidiger sagt. Doch auch ansonsten hat sich im Leben des jungen Mannes einiges geändert. Seine Freundin, die damals ausgesagt und den Täter erkannt hatte, ist inzwischen seine Ex. Die Beziehung muss nicht ganz einvernehmlich auseinandergegangen sein. Jedenfalls ruft die Frau einen Tag vor der Verhandlung bei der Richterin an und teilt mit, es sei ihr nicht zumutbar und sie würde es psychisch nicht durchstehen, wenn sie ihrem Ex im Gerichtssaal wiederbegegnen würde. Kein Problem, sagt die Richterin, dann schließe sie ihn eben während ihrer Vernehmung aus. Stunden später ruft die Frau erneut im Gericht an und teilt mit, sie sei krank, habe eine Erkältung. Auf den Hinweis, dann müsse sie einen Krankenschein vorlegen, erklärt sie, ihre Hausärztin habe Urlaub.

Zum Gerichtstermin erscheint sie nicht. Ein Anruf der Richterin ergibt, dass sie gerade beim Arzt sitzt. Sie wird definitiv nicht kommen, jedenfalls nicht an diesem Tag. Doch ohne die Zeugin geht es nicht. Zwar könnte ihre Aussage verlesen werden, doch ohne ihre Anwesenheit kann sich das Gericht kein Bild von der Glaubwürdigkeit der Zeugin machen. Hat sie kalte Füße bekommen, hat sie damals eine falsche Aussage gemacht? Oder will sie ihrem Ex-Freund schaden? Das wird sich nun beim nächsten Termin zeigen. Notfalls wird sie vorgeführt.

Der Meißner Richter hatte dem Angeklagten übrigens im Falle eines Geständnisses eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage angeboten. Doch der Mann gestand nicht. Die Staatsanwältin hat diesmal deutlich gemacht, dass sie einer Einstellung nicht zustimmen werde. So geht die Sache in die dritte Runde.

